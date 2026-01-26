Jedna osoba izgubila je život u požaru koji je sinoć oko 22 sata izbio u porodičnoj kući u Lešnici kod Loznice.
teška noć
CRNI ISHOD POŽARA U LEŠNICI KOD LOZNICE: Muškarac nastradao u porodičnoj kući, našle ga komšije, potpalila se drva koja su stajala pored šporeta
Prema nezvaničnim informacijama, reč je o muškarcu rođenom 1960. godine, kog su našle komšije, a po njega je, najverovatnije, bio koban dim.
Oko šporeta u kući nalazila su se drva koja su se potpalila i počela da se dime, a kako se pretpostavlja to zadimljenje bilo je fatalno.
Hitna pomoć je pokušala reanimaciju bez uspeha, a na lice mesta izašlo je jedno vozilo sa tri vatrogasca lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice.
