Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o muškarcu rođenom 1960. godine, kog su našle komšije, a po njega je, najverovatnije, bio koban dim.

Oko šporeta u kući nalazila su se drva koja su se potpalila i počela da se dime, a kako se pretpostavlja to zadimljenje bilo je fatalno.

Hitna pomoć je pokušala reanimaciju bez uspeha, a na lice mesta izašlo je jedno vozilo sa tri vatrogasca lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice.

Kurir.rs

