Na lice mesta odmah su stigla troja kola Hitne pomoći, a kako Kurir saznaje, povređeno je četvoro ljudi.

Prema prvim informacijama, troje teže a jedan lakše.

Jedan od prvih koji je još jutros po mraku izašao na mesto nesreće, koja se dogodila u 6 sati, bio je komšija Predrag Petrović koji je prvo čuo jak udarac.

Sudar u Železniku, 4 povređena

On je za RTS ispričao šta je video:

- Čuo sam jak udarac i zabrinuo sam se šta je, a posle par minuta i glasove, odmah sam izašao da vidim šta se dešava jer je to naspram moje kuće... Zatekao sam dva auta i ljude, utom je stigla policija s rotacijom, hitna, vatrogasci, veli Predrag koji dodaje da je neko vreme i čitav saobraćaj bio obustavljen u njegovoj ulici - Lole Ribara.

- Kad sam izašao zatekao sam auto i čoveka u njemu, a drugom autu čoveka i ženu, treći čovek je sedeo uz ogradu... Izneo sam im vode...

Saobraćaj je u tom delu Beograda sada normalizovan.