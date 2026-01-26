Slušaj vest

Saša Panić, otac Milana i Kristine Panić koji su ubijeni 4. maja 2023. godine u masakru koji je počinio Uroš Blažić u selima Dubona i Malo Orašje oglasio se potresnom objavom na društvenim mrežama, i to baš opisujući dan u kom je ostao bez oba deteta.

Svet se zaustavio

- Noćas nisam mogao da zaspim. Do 4 ujutru nisam sklopio oči. Ležao sam budan, dok su sećanja dolazila, jedno po jedno, bez pitanja i bez milosti. Bol za decom ne prolazi. Ona samo nauči da čeka trenutak kada si najslabiji. U toj tišini, dok ceo svet spava, meni se vraća isto pitanje koje me progoni svake noći - da li su znali koliko sam ih voleo? Da li su znali da je svaki moj umor nosio njihovo ime? Da je svaki moj korak bio zbog njihove budućnosti - napisao je na početku objave Panić opisujući agoniju koju prolazi nakon što mu je krvnik ubio decu bez ijednog razloga.

Milan Panić Foto: Društvene Mreže

Saša Panić opisao je i najtužniji dan kada je ostao bez dece, pred kojima je bila svetla budućnost - Milan je bio mladi policajac u Mladenovcu koji je ponosno nosio uniformu, dok je Kristina završavala školu i spremala se za maturu.

- Tog dana sam spavao. Spavao sam umoran od posla, od obaveza, od briga, od života. Dok sam ja odmarao telo, zlikovac mi je uzeo oba deteta. Kada sam se probudio, njih više nije bilo. Svet se nije zaustavio, ali moj jeste. Tada je počeo moj novi pakao - piše u daljoj objavi:

Lepa Kristina Panić Foto: Društvene Mreže

- Pakao pitanja bez odgovora. Pakao saznanja da se nismo ni pozdravili. Nisam im rekao koliko mi znače. Nisam im rekao da je moje srce uvek kucalo jače kada su oni pored mene. Nisam im rekao da sam grešio, ali sam radio sve iz ljubavi. Trošio sam vreme radeći da vam obezbedim sve što treba, iako sam znao da ste mi vi bili najveće bogatstvo. Danas imam za čim sam jurio. Imam i nešto više. Ali, nemam razlog zbog kojeg sam sve to stvarao.

- Srce nosi ogromnu rupu koju ništa ne može da popuni. Živeo bih bez svega. Vratio bih se na početak samo da sam imao još jednu priliku da vam kažem: 'Sine, kćeri, vi ste bili moj smisao za život!'. Ako me negde čujete... Znajte da vas vaš tata nikada nije i neće prestati da voli. Znajte da sve što sam bio - bio sam zbog vas. I da ću vas u sebi nositi do poslednjeg daha - ovim rečima je završio svoju potresnu objavu na Fejsbuku.

1/21 Vidi galeriju Suđenje Urošu Blažiću bilo je veoma stresno za oštećene porodice Foto: Petar Aleksić

Krvavi masakr

Pomahnitali Uroš Blažić je, podsetimo, 4. maja 2023. oko 22.20 časova naoružan do zuba izašao iz svoje kuće u Šepšinu i prvo izrešetao omladinu koja je bila okupljena oko spomenika Ravni Gaj u Malom Orašju. Tu je iz kalašnjikova ubio Marka Mitrovića, Nikolu Milića, Nemanju Stevanovića, Aleksandra Milovanovića i Lazara Milovanovića, dok je Petar Mitrović nakon 50 dana lalovske borbe preminuo u beogradskoj bolnici.

Stevanović, Milovanović, Mitrović, Mitrović, Milić, Milovanović, Panići i Todorović Foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Društvene Mreže

Krvavi pir Blažić je nastavio u selu Dubona gde se "mercedesom" zaustavio kod škole i počeo da puca na omladinu koja je sedela na školskim klupama i ubio Milana i Kristinu Panić, a zatim i njihovog prijatelja Dalibora Todorovića. Ranio je Blažić te večeri i 12 ljudi koji se i danas oporavljaju od povreda koje su zadobili u krvavoj noći.

1/20 Vidi galeriju Masakr u Malom Orašju i Duboni Foto: EPA Andrej Cukic, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Petar Aleksić

Blažić je pobegao nakon krvavog pira, kada mu je "mercedes" ostao zaglavljen, nastavio je peške zemljanim putem, dok komšijama nije ukrao auto iz garaže i dovezao se do naplatne rampe Mali Požarevac. Oteo je taksistu i putnicu, pretio im i vređao ih tokom vožnje, ali ih nije povredio i ubio. Putnicu je taksista odvezao do odredišta, a zatim je Blažića odvezao do sela Vinjište nadomak Kragujevca, a tokom vožnje pokazao je hladnokrvnost gde se hvalio kako je pobio 20 ljudi, čitao vesti o sebi na internetu, a nije izostavio ni spavanje na zadnjem sedištu taksija. Uzeo je od taksiste 2.000 dinara i sakrio se u kokošinjac svog ujaka gde su ga specijalci ujutru i uhapsili.