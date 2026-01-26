Slušaj vest

U Požarevcu je jutros došlo do saobraćajne nesreće kada su se, iz za sada nepoznatog razloga, sudarili voz i automobil kod ženskog zatvora.

Sudar voza, tj. mini lokomotive i automobila dogodio se jutros u 9.35 časova u Ulici Moše Pijade u Požarevcu, a na svu sreću niko nije povređen. Kako se može videti na fotografiji koja je objavljena na Instagram stranici 192, automobil je završio iza rampe, pa još uvek nije poznato da li je vozač ispoštovao saobraćajne znake i signalizaciju i prošao rampu u trenutku kada nije bilo dozvoljeno.

Nakon sudara odmah je pozvana policija i ekipa Hitne pomoći koja je i dalje na terenu.

Uviđaj je i dalje u toku, a ta deonica nije još uvek regulisana i saobraćaj je obustavljen.