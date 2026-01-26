Slušaj vest

Iako se prvo sumnjalo na napad, policija je otkrila jezivu istinu: on se prethodno svojim automobilom zakucao u kamion na obilaznici, a potom teško povređen tumarao do Surčina gde je i pronađen.

Sve je počelo juče oko 16 časova, kad su građani primetili muškarca sa vidnim povredama po telu kako se kreće naseljem. Na njihova pitanja o tome šta mu se dogodilo i ko ga je povredio, J. V. nije davao jasne odgovore, što je odmah izazvalo sumnju da je žrtva nasilja ili razbojništva.

Na lice mesta ubrzo su stigli policija i ekipa Hitne pomoći. Dok su lekari pružali prvu pomoć, policijski inspektori su počeli da prikupljaju informacije. Ubrzo je utvrđeno da se na obilaznici oko Beograda dogodio težak udes u kojem je učestvovao automobil i kamion.

Ustanovljeno je da je vozač automobila bio upravo J. V. On se, pod okolnostima koje se još utvrđuju, zakucao u teretno vozilo, a zatim je u stanju teškog šoka i sa opasnim povredama napustio smrskano vozilo i pešice stigao do Surčina.

Muškarac je vozilom Hitne pomoći transportovan u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede i zadržan je na daljem lečenju.

Istraga o tačnim uzrocima sudara na obilaznici je u toku, a policija proverava sve okolnosti koje su dovele do toga da teško povređeni čovek napusti mesto nesreće pre dolaska uviđajne ekipe.