Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su M. D. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole automobila marke „pežo“ kojim je upravljao osumnjičeni, kod naplatne rampe Šimanovci, policija je pronašla 819 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i 19 grama praha za koji se sumnja da je kokain.