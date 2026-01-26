Osumnjičenom se stavlja na teret da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga
PU Sremska Mitrovica
UHAPŠEN VOZAČ "PEŽOA" KOD NAPLATNE RAMPE ŠIMANOVCI: Policija pronašla marihuanu i kokain, određeno mu zadržavnje!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su M. D. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom kontrole automobila marke „pežo“ kojim je upravljao osumnjičeni, kod naplatne rampe Šimanovci, policija je pronašla 819 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i 19 grama praha za koji se sumnja da je kokain.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
