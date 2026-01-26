Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su N. R. (34) iz Prijepolja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

- Sumnja se da je on 24. januara ove godine u Brodarevu u neposrednoj blizini jednog ugostiteljskog objekta zapalio automobil u vlasništvu četrdesetosmogodišnjeg muškarca, saopšteno je iz MUP-a.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Kurir.rs/RINA

