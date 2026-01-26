Slušaj vest

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević i direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina Dražić potpisali su Sporazum o stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji u cilju dodatnog unapređenja stručnih kapaciteta zaposlenih u sedištu Uprave i svim kazneno-popravnim ustanovama u Srbiji.

- Cilj nam je da, usvajanjem i primenom stručnih obuka za naše zaposlene, izgradimo efikasan i efektivan sistem izvršenja, uzimajući u obzir specifičnosti zatvorskog sistema koji na prvo mesto stavlja dobrobit osuđenih i pritvorenih lica - rekao je Carević posle potpisivanja sporazuma u Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu (Zabeli).

Foto: UIKS

On je objasnio da će se obuke koleginica i kolega sprovoditi u nastavnom centru Nacionalne akademije, ali i u kazneno popravnim ustanovama u Srbiji.

- U pitanju je veliki sistem koji mora da bude otvoren za promene i isto tako da počiva na profesionalnom odnosu državnih službenika i prema poslu i prema licima lišenim slobode - naglasio je direktor Uprave.

Carević je istakao da sporazum omogućava pristup edukaciji i stručnim kursevima na više od 200 programa koje realizuje Nacionalna akademija za javnu upravu. Naglasivši da se time nastavlja sa kontinuiranim obukama koje se sprovode na nivou celog sistema već 14 godina, on je dodao i da je želja Uprave da i dalje bude deo modernizacije celokupnog državnog aparata.

- Cilj nam je da ojačamo kompetencije zaposlenih u javnoj upravi, unapredimo stručne kapacitete svih službenika i novozaposlenih, kao i onih koji već imaju iskustva u javnoj upravi - podvukao je Carević.