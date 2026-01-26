Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Negotinu i Majdanpeku isključili su iz saobraćaja šestoro vozača, petoro koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.

Saobraćajna policija u Boru zaustavila je četrdesetogodišnjeg vozača automobila "volvo" koji je vozio sa 2,06 promila alkohola u organizmu, tridesetčetvorogodišnjeg vozača "saba" sa 1,48 promila alkohola i četrdesetjednogodišnjeg vozača "renoa" sa 1,41 promil alkohola.

- Pedesetčetvorogodišnji vozač "renoa" je, vozeći sa 1,52 promila alkohola, usled neprilagođene brzine sleteo sa puta, a u ovoj saobraćajnoj nezgodi niko nije povređen - naveli su iz borske policije i dodali:

- Policija u Negotinu zaustavila je dvadesetjednogodišnjeg vozača "mercedesa" koji je vozilom upravljao sa 2,24 promila alkohola u organizmu, a u Majdanpeku dvadesetčetvorogodišnjeg vozača "fijata" pod dejstvom kanabisa.