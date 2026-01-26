Slušaj vest

Devojka Igora Nedovića, pripadnika "škaljarskog klana" tokom istrage njegove likvidacije koja se desila u julu prošle godine u Podgorici, otkrila je kako je čula da je on ubijen.

Ubistvo se , podsetimo, desilo 16. jula 2025. godine, a Više državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Arijana Rečkovića, državljanina Sjedinjenih Američkih Država koji je bio nastanjen u Podgorici i za njih se i dalje traga. Optužnica protiv njega, kako navode crnogorske novine Dan otkriva detalje iskaza koji je u tužilaštvu tokom istrage dala devojka ubijenog "škaljarca" koji je i nekoliko meseci ranije bio na meti istog napadača - Arjana Rečkovića.

Osumnjičeni arjan Rečković za kojim se i dlaje traga Foto: Privatna Arhiva

Ubijen u sačekuši

Devojka je u iskazu pred tužiocem do detalja opisala komunikaciju sa Nedovićem kobnog dana. Dok je ona boravila u Herceg Novom, dopisivali su se tokom čitavog jutra. Poslednji put joj se javio u 13.25 časova, porukom u kojoj je naveo da je zadovoljan kako mu napreduju fizikalne terapije. ​Nakon toga više nije odgovarao na njene poruke i pozive. Tokom dana usledila je vest da je "škaljarac" ubijen u sačekuši ispred porodične kuće u podgoričkom naselju Stara varoš.

​- Zvala sam ga više puta, nije odgovarao. Pozvala sam prijatelja, koji mi je rekao da je ranjen, a potom sam na vestima videla da je preminuo - ovo je devojka Igora Nedovića, kako navodi Dan, ispričala tokom istrage.

Tih dana, kako je kazala tužiocu, Igor nije delovao zabrinuto, niti je pominjao da ima probleme sa bilo kim.

- Čak ni nakon ranjavanja u januaru nije znao da mi kaže zašto bi mu neko naudio - navela je svedokinja.

Bavio se prodajom polovnih vozila Devojka je ​tokom svedočenja istakla da Nedović, uprkos tome što je i ranije, u januaru 2025. godine, bio meta napada, nikada nije pominjao da je u sukobu sa bilo kim.​ Kazala je da nije bio previše otvoren s njom vezano za njegovo društvo i poslove koje radi. Znala je da se bavi uvozom polovnih vozila, ali je vremenom, kako je rekla pred tužiocem, postala sumnjičava.

Ona je na saslušanju rekla i da za optuženog Arjana Rečkovića nikada ranije nije čula.​

Planirana egzekucija

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Arjana Rečkovića (24) zbog sumnje da je u julu prošle godine, u naselju Stara varoš, s umišljajem i iz zasede ispalio smrtonosne hice u Igora Nedovića i ranio E. S.

Uviđaj trajao satima Foto: Printskrin Rtcg

Prema navodima iz optužnog akta, ubistvo se dogodilo u 13.30 u neposrednoj blizini kuće oštećenog Nedovića. Tužilaštvo tvrdi da je Rečković, koji je u bekstvu, naoružan pištoljem marke "glok", kalibra 9x19mm, koji je neovlašćeno nosio, čekao u zasedi. Kako piše u optužnici, u trenutku kada je Nedović izašao iz dvorišta i krenuo ka E. S., optuženi mu je prišao i ispalio više projektila u njihovom pravcu.​ Tužilački akt detaljno opisuje brutalnost napada. Navodi se da je Rečković nastavio da puca u Nedovića čak i nakon što je ovaj, pogođen prvim hicima, pao na asfalt.​

- Iako je oštećeni Nedović pao na tlo, okrivljeni je nastavio da ispaljuje projektile u njegovo telo, dok se drugi oštećeni uspeo udaljiti između parkiranih vozila - navodi se u optužnici.​

Od zadobijenih povreda, koje uključuju brojne prostrelne rane u predelu grudnog koša, trbuha i ekstremiteta, uz razorenje vitalnih organa, Nedović je preminuo istog dana.