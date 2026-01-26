"ČAK NI POSLE RANJAVANJA NIJE ZNAO DA MI KAŽE KO ZAŠTO BI MU NEKO NAUDIO" Progovorila devojka "škaljarca" kog je egzekutor izrešetao sa 15 hitaca!
Devojka Igora Nedovića, pripadnika "škaljarskog klana" tokom istrage njegove likvidacije koja se desila u julu prošle godine u Podgorici, otkrila je kako je čula da je on ubijen.
Ubistvo se , podsetimo, desilo 16. jula 2025. godine, a Više državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Arijana Rečkovića, državljanina Sjedinjenih Američkih Država koji je bio nastanjen u Podgorici i za njih se i dalje traga. Optužnica protiv njega, kako navode crnogorske novine Dan otkriva detalje iskaza koji je u tužilaštvu tokom istrage dala devojka ubijenog "škaljarca" koji je i nekoliko meseci ranije bio na meti istog napadača - Arjana Rečkovića.
Ubijen u sačekuši
Devojka je u iskazu pred tužiocem do detalja opisala komunikaciju sa Nedovićem kobnog dana. Dok je ona boravila u Herceg Novom, dopisivali su se tokom čitavog jutra. Poslednji put joj se javio u 13.25 časova, porukom u kojoj je naveo da je zadovoljan kako mu napreduju fizikalne terapije. Nakon toga više nije odgovarao na njene poruke i pozive. Tokom dana usledila je vest da je "škaljarac" ubijen u sačekuši ispred porodične kuće u podgoričkom naselju Stara varoš.
- Zvala sam ga više puta, nije odgovarao. Pozvala sam prijatelja, koji mi je rekao da je ranjen, a potom sam na vestima videla da je preminuo - ovo je devojka Igora Nedovića, kako navodi Dan, ispričala tokom istrage.
Tih dana, kako je kazala tužiocu, Igor nije delovao zabrinuto, niti je pominjao da ima probleme sa bilo kim.
- Čak ni nakon ranjavanja u januaru nije znao da mi kaže zašto bi mu neko naudio - navela je svedokinja.
Bavio se prodajom polovnih vozila
Devojka je tokom svedočenja istakla da Nedović, uprkos tome što je i ranije, u januaru 2025. godine, bio meta napada, nikada nije pominjao da je u sukobu sa bilo kim. Kazala je da nije bio previše otvoren s njom vezano za njegovo društvo i poslove koje radi. Znala je da se bavi uvozom polovnih vozila, ali je vremenom, kako je rekla pred tužiocem, postala sumnjičava.
Ona je na saslušanju rekla i da za optuženog Arjana Rečkovića nikada ranije nije čula.
Planirana egzekucija
Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Arjana Rečkovića (24) zbog sumnje da je u julu prošle godine, u naselju Stara varoš, s umišljajem i iz zasede ispalio smrtonosne hice u Igora Nedovića i ranio E. S.
Prema navodima iz optužnog akta, ubistvo se dogodilo u 13.30 u neposrednoj blizini kuće oštećenog Nedovića. Tužilaštvo tvrdi da je Rečković, koji je u bekstvu, naoružan pištoljem marke "glok", kalibra 9x19mm, koji je neovlašćeno nosio, čekao u zasedi. Kako piše u optužnici, u trenutku kada je Nedović izašao iz dvorišta i krenuo ka E. S., optuženi mu je prišao i ispalio više projektila u njihovom pravcu. Tužilački akt detaljno opisuje brutalnost napada. Navodi se da je Rečković nastavio da puca u Nedovića čak i nakon što je ovaj, pogođen prvim hicima, pao na asfalt.
- Iako je oštećeni Nedović pao na tlo, okrivljeni je nastavio da ispaljuje projektile u njegovo telo, dok se drugi oštećeni uspeo udaljiti između parkiranih vozila - navodi se u optužnici.
Od zadobijenih povreda, koje uključuju brojne prostrelne rane u predelu grudnog koša, trbuha i ekstremiteta, uz razorenje vitalnih organa, Nedović je preminuo istog dana.
Mesec dana pre ubistva, tužilaštvo je optužilo Rečkovića za pokušaj ubistva Nedovića, nakon pucnjave u lokalu u Siti kvartu 17. maja prošle godine.
(Dan - Kurir.rs)