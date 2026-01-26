Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Žablju uhapsili su N. J. (41), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

- Neposredno posle dojave, policija ga je zatekla u ugostiteljskom objektu u Đurđevu i kod njega pronašla novac koji je, kako se sumnja, prethodno oduzeo iz objekta - kažu iz PU Novi Sad i dodaju da se sumnja da je ušao u ugostiteljski objekat razbivši prozor.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

U Bačkoj Palanci devojka krala telefone

Takođe, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palancirasvetlili su krivično delo krađa, za koje je osumnjičena M. M. (32) iz ovog mesta.