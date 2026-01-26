Slušaj vest

Vozač (63) i dete koji su se nalazili u automobilu srpskih tablica teško su povređeni u saobraćajnoj nesreći na putu Vinkovci-Županja, kada je, iz za sada nepoznatog razloga, automobil prešao u suprotnu traku i sudario se sa vozilom u kom su bili muškarac (44), žena (63) i dete.

Kako navode hrvatski mediji, nesreća se desila u nedelju, 25. januara oko 11.25 časova, na neosvetljenom putu između Pivlake i državnog puta D-55, na pravcu Vinkovci-Županja. Auto srpskih registracijskih oznaka u krivini je zbog, navodno, neprilagođene brzine izgubio kontrolu i prešao u suprotnu kolovoznu traku.

Stravičan sudar

U tom trenutku iz suprotnog smera naišao je automobil đakovačkih registarskih oznaka. Došlo je do frontalnog sudara, a od siline udarca auto srpskih tablica bukvalno je prepolovljen, što se može videti i na forografijama koje je objavio portal 24sata.

Stravična saobraćajna nesreća Foto: Mup Hrvatske

Teške telesne povrede zadobio je vozač (63) i dete koje su nalazilo u njegovom vozilu, dok su lakše povređena tri putnika koja su bila u automobilu đakovačkih tablica.

Zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nekoliko osoba povređeno, protiv vozača srpskih registarskih oznaka biće podneta krivična prijava u skladu sa zakonom Republike Hrvatske.