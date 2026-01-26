Izgubili pola srca

Sada bi proslavila 28. rođendan

Roditelji nastradale Andrijane Dević tvrde da su im praznici i posebni datumi najteži dani u godini.

- Bude nam jako teško kada dođu praznici, Božić, Nova godina, Uskrs, njen rođendan... Sada bi joj 7. februara proslavili 28. rođendan. Ti dani su izuzetno bolni za nas. Osećamo žal za svim onim što je mogla biti, da se nije desila tragedija - kažu nam Mića i Julijana dok ponosno govore o mezimici.

Andrijana je imala želju da bude stomatolog, završila je srednju farmaceutsku školu na Zvezdari uspešno i to bez ijednog neopravdanog, kako tvrde njeni roditelji, iako je škola jako udaljena od mesta gde žive.

- Desi se da nam se ljudi dive ili budu pomalo šokirani koliko smo jaki kada odemo na neko okupljanje, slavlje. Mi našu Andrijanu tražimo u gomili ljudi, pogodi nas neki stih pesme, neki predmet nas podseti na nju, seti nas na neki naš trenutak. Kako nam je kad ostanemo sami nas troje znamo samo mi. Bilo je noći kad sedimo u tišini, mraku, gledajući jedni druge... Teški su trenuci koji ne mogu ni da se opišu - opisuju naši sagovornici:

- Zajedno se borimo i učimo svaki dan da živimo jer nije fizički sa nama. Nikada se nećemo pomiriti sa gubitkom, a tog dana kada je preminula izgubili smo pola srca, a pola nam kuca za sina Andreja koji je imao samo 12 godina kada se desila tragedija.