Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u kontroli tokom vikenda, iz saobraćaja su isključili 58 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i šest pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

- Saobraćajna patrola u Nišu zaustavila je vozača (29) "mercedesa" koji je upravljao vozilom sa 2,97 promila alkohola u organizmu, a u Svrljigu vozača (44) automobila BMW koji je vozio sa 2,09 promila alkohola i protiv njih će, zbog nasilničke vožnje, biti podnete prekršajne prijave - navode u saopštenju iz PU Niš i dodaju:

- U Nišu i okolini iz saobraćaja su isključeni vozači "dačije“ (65), "ševroleta“ (65) i "tojote“ (63) koji su vozili sa 1,81, 1,77 i 1,66 promila alkohola u organizmu, a u Aleksincu i Gadžinom Hanu četrdesetosmogodišnjak i šezdesetdevetogodišnjak koji su vozili „mazdu“, odnosno „opel“ sa 1,48 i 1,45 promila alkohola.

Takođe, policija je iz saobraćaja isključila i tridesetsedmogodišnjaka i devetnaestogodišnjaka koji su vozili automobile „bmv“ pod uticajem kokaina i marihuane, odnosno kokaina i metamfetamina, vozače „audija“ (60) i „pežoa“ (21) koji su bili pozitivni na benzodiazepin, odnosno amfetamin, kao i vozače „tojote“ (22) i „folksvagena“ (25) koji su upravljali vozilima pod dejstvom marihuane.

Svim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Inače, na području grada Niša tokom vikenda otkriveno je ukupno 648 saobraćajnih prekršaja, pri čemu je sankcionisano 216 prekršaja koje su učinili pešaci.