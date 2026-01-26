Slušaj vest

Na auto-putu Miloš Veliki kod Uba došlo je do teške saobraćajne nesreće nakon što su se dva kamiona sudarila, iz za sada nepoznatog razloga.  

- Došlo je do sudara dva šlepera na asuto-putu kod Uba u smeru ka Čačku. Za sada nije poznato kako je došlo od udesa, ali će dalja istraga utvrditi sve detalje. Prema poslednjim informacijama, niko od učesnika nerseće nije povređen - navodi sagovornik.

Inače, na Instagram profilu stranice 192_rs,  objavljen je video snimak na kome se može videti da je uviđaj u toku i da se umesto dve trake saobraća samo brzom kolovoznom trakom.

Takođe, kako se može videti na pomenutom snimku u zaustavnoj traci vidi se prvo jedan šleper iz kog je ispala roba koja je razbacana po kolovozu, dok je drugi teretnjak nekoliko metara ispred njega, takođe u zaustavnoj traci, bukvalno naslonjen na zaštitnu ogradu. 

