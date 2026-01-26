Slušaj vest

Pripadnici Policijske uprave za Grad Beograd, 3. odeljenje za ubistva, nakon intenzivnog operativnog rada, locirali su i uhapsili u Beogradu muškarca osumnjičenog za učešće u ubistvu Živka Bakića.

Podsetimo, Živko Bakić, jedan od vođa balkanskog kartela i bivši fudbaler, ubijen je 16. januara u Sopotu, u šumi na putu za Malu Ivanču, dok je bio u dozvoljenoj šetnji sa nanogicom, budući da se nalazio u kućnom pritvoru.

Kako smo ranije pisali, ubica je ispalio više hitaca u Bakića, a zatim ga overio u glavu i pobegao.