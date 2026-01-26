Slušaj vest

H. T. (33), koja je pre mesec dana brutalno napadnuta u garaži jedne zgrade u Beogradu,ponovo se našla na meti nepoznatih napadača. Ovog puta, kako nezvanično saznajemo, meta je bio njen automobil marke "mercedes", koji je potpuno demoliran, a na vozilu je ispisana uvredljiva poruka.

Kako kaže naš izvor, automobil je u vlasništvu H. T, a napad se dogodio usred noći pod još nerazjašnjenim okolnostima. Policija je obavila uviđaj.

- Automobil u vlasništvu H. T. potpuno je demoliran, a napadači su ispisali uvredljivu poruku, sve ukazuje da je reč o ozbiljnim pretnjama i sve asocira na neku jasnu poruku. Vozilo je oštećeno sa svih strana, polomljeni retrovizori, izgrebana vrata, dok su stakla naprsla od udarca - kaže izvor za Kurir.

Podsetimo, pre mesec dana H. T. je u garaži zgrade u kojoj živi presrela grupa napadača. Tom prilikom jenapadnuta nožem, nakon čega su joj nasilnici ošišali kosu, a više o tome možete pročitati u linku iznad.

Žena je tada izjavila da ne zna ko bi mogao da stoji iza napada, niti šta bi mogao da bude motiv.

Obuhvaćena istragom

Prema nezvaničnim informacijama, H. T. je odranije poznata policiji. Ona je početkom 2024. godine uhapšena pod sumnjom da je članica organizovane kriminalne grupe, a protiv nje se i dalje vodi postupak pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, H. T. se tereti za više krivičnih dela, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevaru, prikrivanje, falsifikovanje isprava i navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Velika januarska akcija policije

U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj u januaru 2024. godine, razbijena je organizovana kriminalna grupa koja je, kako se sumnja, od 2020. do 2024. godine krala luksuzna i novija vozila, falsifikovala dokumentaciju i dalje ih preprodavala, čime je ostvarena višemilionska protivpravna korist.

Akcija je izvedena istovremeno u Beogradu, Šapcu, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici. Tada je uhapšeno 11 osoba,među kojima je i H.T., dok je protiv još 14 podneta krivična prijava.

Prema navodima policije, ukradeni automobili su prepravljani u tajnim garažama-radionicama, gde su vozila prilagođavana za dalju preprodaju.