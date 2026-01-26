Slušaj vest

Zbog učešća u ubistvu Živka Bakića Žiće (43), vođe balkanskog kartela i bivšeg fudbalera, uhapšen je Aleksandar D. (35), saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora, uhapšeni je od ranije poznat policiji i ima dosije.

Živko Bakić Foto: Privatna arhiva

- U prošlosti je više puta hapšen za blaža krivična dela - kaže izvor i dodaje da sve ukazuje na to da je osumnjičenog neko angažovao za ovaj "prljavi posao".

- Od samog početka istrage bilo je jasno da je likvidacija Bakića naručena, da ga je ubica pratio i znao mu navike. Takođe, od početka se sumnjalo da je ubica imao nalogodavca, ali i pomagače. Ovo ubistvo je, kako se sumnja, naručeno i plaćeno - objašnjava izvor.

Podsetimo, u trenutku ubistva Živko Bakić je boravio u kućnom pritvoru sa nanogicom.

- Kada ga je ubica presreo u šumi na putu za Malu Ivanču kod Sopota, on je bio u redovnoj šetnji. Napadač je ispalio više hitaca u njega i na kraju ga je overio, pa pobegao - podseća izvor i dodaje da je Bakić likvidiran 16. januara.

- Utvrđuje se uloga uhapšenog, za sada se sumnja da je on imao ulogu pomagača, odnosno da je pomagao direktnom izvršiocu. Utvrđeno je da se skrivao u jednom štek-stanu na teritoriji Beograda. Dalji rad je u toku - napominje naš sagovrnik.

Mesto na kome je ubijen Živko Bakić Foto: Petar Aleksić

Živku Bakiću se sudilo pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog šverca 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evorpu. Kako se sumnja, bio je pripadnik balkanskog kartela a navodno je u posao s drogm ušao preko prijatelja i saradnika Zorana Jakšića, zvanog "čovek sa 1.000 lica", koji je prošle godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima u zatvoru u Peruu.

Prema nezvaničnim infomracijama, Bakić se sumničio da je drogu u Ekvadoru kupovao direktno od prizvođača a Jakšić mu je bio "glavni čovek za kontakt".