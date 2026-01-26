Slušaj vest

Osumničeni za ubistvo Živka Bakića, Aleksandar D. (35) uhapšen je ispred jedne stambene zgrade. Prema dostupnom video snimku hapšenja, pripadnici policije su ga momentalno savladali, oborili na zemlju i stavili mu lisice, sprečivši svaku mogućnost bekstva.

- Scena je bila napeta, policajci su postupili brzo i odlučno, kako bi osigurali bezbednost prolaznika i sprečili bilo kakav incident. Najpre su ga oborili na pod i lisice na ruke su mu stavljene iste sekunde - kaže izvor.

Pogledajte snimak hapšenja:

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića Izvor: MUP

Oglasio se MUP

Tim povodom, oglasili su se i iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova PU za grad Beograd, UKP, Trećeg odeljenja, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. D. (1991), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo četrdesettrogodišnjeg Ž.B.

Aleksandar D. se sumnjiči da je 16. januara ove godine, u naselju Trešnja kod Sopota, ispalio više projektila u Ž.B. koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

- U prošlosti je više puta hapšen za blaža krivična dela - kaže izvor i dodaje da sve ukazuje na to da je osumnjičenog neko angažovao za ovaj "prljavi posao".

- Od samog početka istrage bilo je jasno da je likvidacija Bakića naručena, da ga je ubica pratio i znao mu navike. Takođe, od početka se sumnjalo da je ubica imao nalogodavca, ali i pomagače. Ovo ubistvo je, kako se sumnja, naručeno i plaćeno - objašnjava izvor.