POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA! Oglasila se policija o spektakularnoj akciji (video)
Osumničeni za ubistvo Živka Bakića, Aleksandar D. (35) uhapšen je ispred jedne stambene zgrade. Prema dostupnom video snimku hapšenja, pripadnici policije su ga momentalno savladali, oborili na zemlju i stavili mu lisice, sprečivši svaku mogućnost bekstva.
- Scena je bila napeta, policajci su postupili brzo i odlučno, kako bi osigurali bezbednost prolaznika i sprečili bilo kakav incident. Najpre su ga oborili na pod i lisice na ruke su mu stavljene iste sekunde - kaže izvor.
Pogledajte snimak hapšenja:
Oglasio se MUP
Tim povodom, oglasili su se i iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova PU za grad Beograd, UKP, Trećeg odeljenja, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. D. (1991), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo četrdesettrogodišnjeg Ž.B.
Aleksandar D. se sumnjiči da je 16. januara ove godine, u naselju Trešnja kod Sopota, ispalio više projektila u Ž.B. koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.
- U prošlosti je više puta hapšen za blaža krivična dela - kaže izvor i dodaje da sve ukazuje na to da je osumnjičenog neko angažovao za ovaj "prljavi posao".
- Od samog početka istrage bilo je jasno da je likvidacija Bakića naručena, da ga je ubica pratio i znao mu navike. Takođe, od početka se sumnjalo da je ubica imao nalogodavca, ali i pomagače. Ovo ubistvo je, kako se sumnja, naručeno i plaćeno - objašnjava izvor.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje.