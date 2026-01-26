Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave saobraćajne policije, koji kontrolišu saobraćaj presretačima, danas u kratkom vremenskom intervalu isključili su iz saobraćaja dvojicu stranih državljana zbog većih prekoračenja brzine.

Najpre je oko 15 časova na teritoriji opštine Loznica zaustavljen četrdesettrogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji se vozilom marke "audi A8" kretao brzinom od 205,9 kilometara na čas, na delu moto-puta Loznica - Šabac gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Nakon toga, u 15.15 časova na teritoriji Sombora zaustavljen je pedesetosmogodišnji državljanin Italije koji se vozilom marke "audi SQ8" kretao brzinom od 183,5 kilometara na čas na delu državnog puta Subotica - Sombor gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas, a zatim brzinom od 145,7 kilometara na čas u naselju Svetozar Miletić gde je ograničenje brzine 50.

Navedeni vozač izvršio je i preticanje jednog vozila preko neisprekidane uzdužne linije.

Oba vozača isključena su iz saobraćaja i protiv njih su podnete prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje.