DVOJICA STRANACA AUDIJEM PRAVILA HAOS NA SRPSKIM PUTEVIMA! Vozili preko 180 i 200 km na sat kod Loznice i Sombora: Presretači odmah reagovali! (VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave saobraćajne policije, koji kontrolišu saobraćaj presretačima, danas u kratkom vremenskom intervalu isključili su iz saobraćaja dvojicu stranih državljana zbog većih prekoračenja brzine.
Najpre je oko 15 časova na teritoriji opštine Loznica zaustavljen četrdesettrogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji se vozilom marke "audi A8" kretao brzinom od 205,9 kilometara na čas, na delu moto-puta Loznica - Šabac gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.
Nakon toga, u 15.15 časova na teritoriji Sombora zaustavljen je pedesetosmogodišnji državljanin Italije koji se vozilom marke "audi SQ8" kretao brzinom od 183,5 kilometara na čas na delu državnog puta Subotica - Sombor gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas, a zatim brzinom od 145,7 kilometara na čas u naselju Svetozar Miletić gde je ograničenje brzine 50.
Navedeni vozač izvršio je i preticanje jednog vozila preko neisprekidane uzdužne linije.
Oba vozača isključena su iz saobraćaja i protiv njih su podnete prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje.
Kurir.rs