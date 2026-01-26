Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Pirotu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pirotu, uhapsili su bugarskogdržavljanina B. G. (37), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje i neovlašćeno držanje opojnih droga.

1/4 Vidi galeriju Falsifikovanje Gradina Foto: MUP Srbija

Policija je na Graničnom prelazu Gradina pregledom osumnjičenog pronašla devet blanko platnih kartica, čitač i duplikator platnih kartica, čitač platnih kartica sa platnom karticom koja poseduje čip, ručnu radio stanicu sa pripadajućim punjačem i uređaj za kopiranje RFID kartica.

Takođe, pronađeni su i drobilica za narkotike, USB memorija, internet ruter, četiri seta alata za obijanje i dekodiranje brava, detektor signala kamera i prisluškivača, manju količinu zelene biljne materije nalik na opojnu drogu marihuanu, kao i tri mobilna telefona.