Muk, šok i neverica zavladali su sinoć beogradskim naseljem Palilula kada je, oko 21 sat, telo mlade devojke palo na pločnik ispred višespratnice, ostavljajući prolaznike u stanju potpunog užasa.

Oko 21 čas, u trenutku kada je na ulicama još uvek bilo šetača, telo devojke (24) nađeno je na betonu ispred zgrade u kojoj je živela.

Dok policija i Više javno tužilaštvo (VJT) pokušavaju da odgonetnu da li je reč o nesreći i kakvoj, komšije i očevici ne mogu da se oporave od onoga što su videli.

Jedan od stanara zgrade, koji se u trenutku tragedije nalazio svega nekoliko metara od mesta pada, opisao je trenutke užasa.

"Sve se desilo u sekundi. Šetao sam psa i odjednom se začuo taj jeziv, tup udarac o beton. Prvo sam pomislio da je nekome pala saksija ili komad nameštaja sa terase, ali kada sam prišao... taj prizor neću zaboraviti dok sam živ. Devojka je nepomično ležala, a ubrzo se začuo vrisak sa viših spratova. Ljudi su počeli da izleću iz zgrade, zavladala je opšta panika", priča vidno potreseni komšija.

Šta znaju cimerke?

Dok je Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt, policija je odmah blokirala ulaz u zgradu. Fokus istrage je na stanu u kojem je devojka živela sa drugaricama. Istražitelji su satima obavljali razgovor sa njenim cimerkama, pokušavajući da saznaju šta se dešavalo neposredno pre 21 sat.

Zasad, odgovori su zaključani iza policijskih traka. Nije poznato šta se zbilo. Po nalogu VJT, naređena je hitna obdukcija i toksikološki nalaz kako bi se utvrdilo da li je nesrećna devojka bila pod dejstvom bilo kakvih supstanci.

"Bila je divno dete"

Komšije za nastradalu devojku imaju samo reči hvale, što dodatno produbljuje misteriju ove tragedije. Niko od poznanika nije primetio da devojka ima ozbiljnijih problema. Za sada nema informacija da je ostavljena bilo kakva poruka.

Policijska istraga se nastavlja, a ključne odgovore pružiće obdukcioni nalaz koji se očekuje u narednim danima.