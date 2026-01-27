- Došlo je do direktnog sudara, nakon čega se sumnja da je jedno od vozila sletelo u kanal pored puta. Na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica, policija i ekipe Hitne pomoći, koje pretražuju kanal zbog bojazni da se u njemu nalazi vozilo učesnik nezgode - povrdjeno je za agenciju RINA.