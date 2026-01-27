Slušaj vest

Njene cimerke su policiji otkrile detalje njihovog zajedničkog života.

Stanovnici beogradske opštine Palilula i dalje su u šoku nakon jezive scene kojoj su svedočili. Devojka, državljanka Crne Gore, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima pala je sa zgrade pravo na beton, pred očima šokiranih prolaznika.

Svedoci tragedije opisuju trenutke užasa. Oko 21 čas, tišinu je prekinuo zvuk udarca, a potom i krici koji su dopirali iz zgrade.

- Mislili smo da je nešto palo sa terase, ali kada smo prišli, zatekli smo nepomično telo. Ubrzo su se na prozorima pojavile njene drugarice koje su počele da vrište. Bilo je jezivo - navodi jedan od komšija za naš portal.

Policija je odmah nakon dolaska na lice mesta blokirala ulaz u zgradu i započela ispitivanje devojaka sa kojima je nastradala 24-godišnjakinja delila stan. Iako se prvobitno verovalo da je u pitanju nesrećan slučaj, sumnja se da je devojka skočila sa zgrade, ali se motivi i dalje ispituju.

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu naložilo je hitnu obdukciju tela radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti, kao i uzimanje toksikološkog nalaza kako bi se proverilo prisustvo supstanci u krvi.