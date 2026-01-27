Slušaj vest

Stanovnici beogradske opštine Palilula i dalje su u šoku nakon jezive scene kojoj su svedočili. Devojka, državljanka Crne Gore, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima pala je sa zgrade pravo na beton, pred očima šokiranih prolaznika.

Dok policija i Više javno tužilaštvo (VJT) pokušavaju da odgonetnu da li je reč o nesreći i kakvoj, komšije i očevici ne mogu da se oporave od onoga što su videli.

Jedan od prolaznika koji se u tom trenuku našao ispred zgrade, opisao je smrt nesrećne devojke, a kako tvrdi, posle svega što je video, ostao je u šoku:

Foto: Privatna arhiva

- Devojka je poginula na moje oči, ne mogu da dođem sebi. Ispred mene. Desilo se na uglu Dražena Pavlovića

i Cvijićeve, u šoku sam. Šetao sam ulicom kada je ispred mene samo palo telo - rekao je očevidac za Kurir.

Uzrok smrti i dalje je nepoznat. Na mestu događaja bile su prisutne policijske ekipe i vozila hitnih službi, a prostor je bio obezbeđen trakom i zatvoren za saobraćaj. Na kolovozu su se videli tragovi intervencije, dok su okupljeni građani u tišini posmatrali dešavanja.

Foto: Privatna arhiva

"Začuo se tup udarac o beton"

Jedan od stanara zgrade, koji se u trenutku tragedije nalazio svega nekoliko metara od mesta pada, opisao je trenutke užasa.

- Sve se desilo u sekundi. Šetao sam psa i odjednom se začuo taj jeziv, tup udarac o beton. Prvo sam pomislio da je nekome pala saksija ili komad nameštaja sa terase, ali kada sam prišao... taj prizor neću zaboraviti dok sam živ. Devojka je nepomično ležala, a ubrzo se začuo vrisak sa viših spratova. Ljudi su počeli da izleću iz zgrade, zavladala je opšta panika - priča vidno potreseni komšija.

Dok je Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt, policija je odmah blokirala ulaz u zgradu. Fokus istrage je na stanu u kojem je devojka živela sa drugaricama. Istražitelji su satima obavljali razgovor sa njenim cimerkama, pokušavajući da saznaju šta se dešavalo neposredno pre 21 sat.

- Mislili smo da je nešto palo sa terase, ali kada smo prišli, zatekli smo nepomično telo. Ubrzo su se na prozorima pojavile njene drugarice koje su počele da vrište. Bilo je jezivo - rekao je za Telegraf jedan komšija.

Zasad, odgovori su zaključani iza policijskih traka. Nije poznato šta se zbilo. Po nalogu VJT, naređena je hitna obdukcija i toksikološki nalaz kako bi se utvrdilo da li je nesrećna devojka bila pod dejstvom bilo kakvih supstanc

