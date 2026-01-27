Slušaj vest

Na parkingu pored jednog hotela u Novom Pazaru jutros je došlo do saobraćajne nezgode, kada je putničko vozilo džip "ford kuga", bosanskih registarskih oznaka, završilo u koritu reke Raške.

Prema informacijama s terena, vozilo je u kanalu primećeno oko 08.40 sati, a zasad nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do sletanja. Prilikom incidenta oštećeno je i parkirano vozilo "škoda", beogradskih registarskih oznaka, koje se nalazilo u neposrednoj blizini.

Na sreću, u incidentu nema povređenih, ali je pričinjena značajna materijalna šteta na oba automobila, kao i na zaštitnom kamenom zidu uz parking.

Na licu mesta se očekuje dolazak policije koja će obaviti uviđaj i utvrditi tačne okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.