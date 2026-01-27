KARAMBOL NA PARKINGU HOTELA U NOVOM PAZARU! Džip visi na samoj ivici korita reke Raška, pogledajte fotografije (foto)
Na parkingu pored jednog hotela u Novom Pazaru jutros je došlo do saobraćajne nezgode, kada je putničko vozilo džip "ford kuga", bosanskih registarskih oznaka, završilo u koritu reke Raške.
Prema informacijama s terena, vozilo je u kanalu primećeno oko 08.40 sati, a zasad nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do sletanja. Prilikom incidenta oštećeno je i parkirano vozilo "škoda", beogradskih registarskih oznaka, koje se nalazilo u neposrednoj blizini.
Na sreću, u incidentu nema povređenih, ali je pričinjena značajna materijalna šteta na oba automobila, kao i na zaštitnom kamenom zidu uz parking.
Na licu mesta se očekuje dolazak policije koja će obaviti uviđaj i utvrditi tačne okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.
Više informacija biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.
(Sandžak Danas - Kurir.rs)