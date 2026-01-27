Slušaj vest

Lazar Ilić, optuženi pripadnik vračarskog klana, koji je uhapšen u januaru 2021. u Budvi, prebačen je iz crnogorskog kazneno-popravnog zavoda u istražni zatvor Spuž zbog sumnje da je u zatvor pokušao da unese drogu, saznaje nezvanično Kurir.

Kako naš izvor otkriva, Lazar Ilić za kojim je Viši sud u Beogradu raspisao poternicu zbog sumnje da je u oktobru 2020. u Tržnom centru "Ušće" ubio Aleksandra Šarca, nalazi se pod posebnim merama, zbog procene da mu je bezbednost ugrožena.

1/3 Vidi galeriju Lazar Ilić Foto: Kurir

- Ovaj Kraljevčanin koji se sumnjiči da je izvršio ubistvo u Beogradu po naredjenju vođa klana, Nikole Vušovića i Radoja Zvicera, nalazi se u posebnom režimu. On je strogo odvojen i vodi se računa da ne dolazi u kontakt sa pripadnicima škaljarskog, ali ni kavačkog klana - otkriva izvor Kurira i dodaje da je prema operativnim podacima, Ilić moguća meta oba kotorska klana, zbog čega od 2021. godine, kada je uhapšen u Crnoj Gori, imao poseban tretman u zatvoru.

Aleksandar Šarac Foto: Printscree/Instagram

- Tako je i sada, kada je sa odsluženja kazne premešten u istražni zatvor. Službenicima UIKS-a naglašeno je da strogo vode računa da se sve aktivnosti obavljaju odvojeno od pripadnika oba klana i da poste za njega ne organizuju u prostorijama sa ostalim zatvorenicima, već posebno - objaŝnjava.

Identičan tretman, kako navidi, Kraljevčanin je imao i kada je ranije boravio u istražnom zatvoru.

Ilić je uhapšen u Budvi u januaru 2021. godine, kada su lisice na ruke stavljene i Strahinji Saviću, koji je boravio u Crnoj Gori u stanu sa Ilićem i tajođe se sumnjiči da je kao pripadnik vračarskog klana učestvovao u ubistvu Šarca. U Budvi su uhapšeni dok su navodno pripremali ubistvo Marka Ljubiše Kana. Pred Višim sudom u Podgorici osuđeni su kao pripadnici kriminalne organizacije, ali ne i za pripremu likvidacije.

Izručenje Strahinje Savića Foto: MUP Crne Gore

Inače, Savić je u međuvremenu izručen Srbiji i danas bi trebalo da se pojavi u Specijalnom sudu u postupku protiv vračarskog klana. On u tom predmetu ima status optuženog, ali i oštećenog, jer su prema tvrdnjama tužilaštva pripadnici kriminalne grupe za koju je izvršavao krivična dela, pokušali da ga otruju cijanidom dok je boravio u pritvoru.

Prema presretnutim Skaj porukama, u pečenje koje mu je sestra nosila u pritvor, sipali su otrov, ali ga je vrelo meso apsorbovali i on je preživeo.