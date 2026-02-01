Slušaj vest

Jeziva tuča dogodila se u Surčinu, kada su dvojica muškaraca nakon verbalne rasprave ušla u fizički obračun. Postavlja se pitanje koliko smo bezbedni na ulici, i kako da prepoznamo namere potencijalnog napadača.

O ovoj temi govorio je Božidar Spasić stručnjak za bezbednost:

Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

- Nije retkost da vas ljudi napadnu iz čista mira. Jednostavno su izašli na ulicu i želeli sa nekim da se obraćunaju. Međutim, mene sve više brine što ljudi sa sobom nose oružje bespotrebno. Imam utisak kad idem ulicom da je svaki treći čovek naoružan. Pre neki dan je mladić ispred mene povukao nogavicu i imao ozbijlne futrole gde drži noževe - kaže Spasić i dodaje:

- Na pitanje šta će mu ti noževi, odgovora "nikad se ne zna". Vrlo je teško da vas nekog provalite sem ako niste ekspert da vidite u licu da je neko drogiran ili pijan. U svakom slučaju, ljudi ne biraju momente, nekad i pred decom izbodu čoveka. jednostavno uđu u autobus i krenu da maltretiraju i napadaju. To se događa, a agresija je postala mnogo učestalija.

"Sve se više pribegava agresiji"

Upozorava sve građane da vode računa kada se nalaze na javnim mestima:

- Nikada ne znate kakva će biti reakcija nečija, pazite šta govorite. A ako i nastane gužva savetovao bih sve da se sklone i kontaktiraju policiju. Izbegavajte kontakte gde niste sigurni ko je druga strana. Može da sedite mirno u autobusu, a druga strana da izvadi nož.

Dodaje i da sve češće mladi ljudi pribegavaju agresiji:

- Pogledajte filmove, u svakom filmu ima 2.000 mrtvih, pogledajte na ulicama nasilje i tuče. Ljudi su spremni na obračune. Nikako ne stupajte u kontakt i ne komentarišite tuđe.

Foto: RINA

"Smrskano mu je lice"

Podsetimo, policija u Surčinu je u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom uhapsila N.L. (36) zbog sumnje da je pretukao S.M. (41) i tom prilikom mu naneo teške povrede glave i lica.

Nakon verbalne rasprave, došlo je do fizičkog obračuna N.L. i S.M. i tom prilikom je S.M. pretučen i smrskano mu je lice.

Odmah je prebačen u Urgentni centar u Beogradu gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život.

- Pacijent je primljen sa teškim traumama kostiju lica i glave. Zbog ozbiljnosti situacije, on je nakon ukazane pomoći zadržan na odeljenju Šok E (intenzivna nega) - kaže sagovnik Telegrafa.

Napadač je pobegao, ali ga je policija u Surčinu brzom akcijom uhapsila.

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, osumnjičenom N. L. (36) određeno je zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje pod sumnjom da je počinio krivično delo nanošenje teških telesnih povreda.

