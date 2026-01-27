U naselju Mlakovac, u blizini Gornjeg Milanovca , dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su, prema prvim informacijama, učestvovali kamion i putničko vozilo koje je od siline udara sletelo sa puta.

- Putnički automobil sleteo je u reku Despotovicu, a na teren su odmah upućeni vatrogasci-spasioci kako bi izvukli povređenog vozača. Uspeli su da ga izvuku a da nisu morali da seku vozilo, i predat je ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje, kaže za RINU izvor koji se našao na licu mesta.