Teška nesreća u mestu Mlakovac kod Gornjeg Milanovca.
AUTO SLETEO U REKU POSLE DIREKTNOG SUDARA S KAMIONOM: Drama kod Gornjeg Milanovca, vatrogasci izvukli vozača iz Despotovice (FOTO/VIDEO)
U naselju Mlakovac, u blizini Gornjeg Milanovca, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su, prema prvim informacijama, učestvovali kamion i putničko vozilo koje je od siline udara sletelo sa puta.
- Putnički automobil sleteo je u reku Despotovicu, a na teren su odmah upućeni vatrogasci-spasioci kako bi izvukli povređenog vozača. Uspeli su da ga izvuku a da nisu morali da seku vozilo, i predat je ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje, kaže za RINU izvor koji se našao na licu mesta.
Saobraćaj na ovoj deonici odvijao se otežano tokom trajanja uviđaja. Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojim je došlo do ove teške nezgode.
