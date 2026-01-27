Slušaj vest

Pripadnici takozvanog vračarskog klana kojima se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi za tri ubistva i pet pokušaja ubistava, među kojima je i trovanje cijanidom nekadašnjeg saradnika Strahinje Savića, pokušali su da naprave haos u Specijalnom sudu, ali ih je sudija Svetlana Aleksić upozorila da se takvo ponašanje neće tolerisati i da će biti sankcionisani novčanim kaznama, a ukoliko nastave i udaljenjem iz sudnice.

Inače, Savić koji je u decembru izručen iz Crne Gore prvi put je danas doveden u boks za optužene. On je sedeo izdvojeno od ostalih optuženih, okružen zatvorskim stražarima.

Foto: MUP Crne Gore

- Ne priznajem krivično delo i nisam koristio Skaj aplikaciju - rekao je Saviĉ kratko u sudnici, pošto ga je sudija pozvala da se izjasni o navodima optužnice koji ga terete da je Lazaru Iliću pomagao u ubistvu Aleksandra Šarca.

Podsetimo, on i Ilić uhapšeni su zajedno u Budvi u januaru 2021, a pošto su prema optužnici, vođe klama Nikola Vušović i Radoje Zvicer saznali da je Savić policiji otvori Skaj i prizna sve, odlučili su da ga otruju cijanidom koji su mu stavili u vrelo pečenje. Međutim, vrelo meso je apsorbovalo otrov i on je preživeo.

Radoje Zvicer i Nikola Vušović Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

Pošto mu sudija nije postavila danas pitanja koja se odnose na pokušaj njegovog ubistva, okrivljeni Danilo Tešić i Bojan Šotra počeli su glasno da negoduju, i mašu rukama iz boksa za optužene, a pošto ih je upozorila da će biti kaẓ̌njeni Tešić je izašao za govornicu.

- Jako sam nervozan, ja sada tražim vaše izuzeće. Zastrašujete okrivljene, ućutkujete branioce, prolongirate ispitivanje Savića samo da pomognete tužiocima. Ja godinama čekam da ispitam Savića, ko će meni da plati ove kantine, ručkove - glasno je govorio u sudnici Tešić, a pošto je sudsko veće odbilo zahtev za izuzeće, počeo je da viče da mu nije dobro i da traẓ̌i da ga lekar hitno pregleda, zbog čega je u toku pauza.

Inače, da mu "zuji u ušima i glavi", požalio se i Šotra.