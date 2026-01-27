Slušaj vest

Viši sud u Subotici doneo je odluku da Josipa T. osudi na 11 godina zatvora, jer je izazvao saobraćajnu nesreću u martu prošle godine kod Subotice, u kojoj su nastradale Sanela Šaulić i njena ćerka Marija, saznaje Kurir! Ovo je prvostepena presuda, a okrivljeni je već najavio da se neće žaliti na ovu odluku.

Čeka ga robija

- Utvrđeno je da se okrivljeni Josip T. kobnog dana 4. marta 2025. godine oko 19.20 časova, na državnom putu između Subotice i naselja Mala Bosna usled neprilagođene brzine, upravljajući automobilom marke "pasat B5" svom snagom zakucao u automobil marke "fijat panda" koji se kretao ispred njega. Od siline udarca oba vozila su se prevrnula na krov i zapalila. U vozilu "fijat panda" bile su Sanela i Marija Šaulić, koje su usled teških povreda preminule na licu mesta, dok su vozač "pasata" i njegov suvozač bili teško povređeni. Josipu T. posle udesa izmereno je 2,07 primila alkohola u krvi - navodi Kurirov sagovornik i dodaje:

Marija u zagljaju svoje majke Sanele Foto: Društvene Mreže

- Okrivljeni Josip T. nakon što se oporavio od povreda, prebačen je u pritvor. Tokom istrage branio se ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu u ovom delu postupka. Viši sud u Subotici pre nekoliko meseci doneo je prvostepenu presudu. On je odlukom sudskog veća kažnjen sa 11 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su dve osobe nastradale - kaže naš izvor.

Kako Kurir saznaje, okrivljeni Josip T. nije se žalio na ovu prvostepenu presudu novosadskog suda.

Automobili su se nakon udesa zapalili Foto: Printscreen Instagram/Suboticke.rs