Slušaj vest

Viši sud u Subotici doneo je odluku da Josipa T. osudi na 11 godina zatvora, jer je izazvao saobraćajnu nesreću u martu prošle godine kod Subotice, u kojoj su nastradale Sanela Šaulić i njena ćerka Marija, saznaje Kurir! Ovo je prvostepena presuda, a okrivljeni je već najavio da se neće žaliti na ovu odluku.

Čeka ga robija

- Utvrđeno je da se okrivljeni Josip T. kobnog dana 4. marta 2025. godine oko 19.20 časova, na državnom putu između Subotice i naselja Mala Bosna usled neprilagođene brzine, upravljajući automobilom marke "pasat B5" svom snagom zakucao u automobil marke "fijat panda" koji se kretao ispred njega. Od siline udarca oba vozila su se prevrnula na krov i zapalila. U vozilu "fijat panda" bile su Sanela i Marija Šaulić, koje su usled teških povreda preminule na licu mesta, dok su vozač "pasata" i njegov suvozač bili teško povređeni. Josipu T. posle udesa izmereno je 2,07 primila alkohola u krvi - navodi Kurirov sagovornik i dodaje:

bv.jpg
Marija u zagljaju svoje majke Sanele Foto: Društvene Mreže

- Okrivljeni Josip T. nakon što se oporavio od povreda, prebačen je u pritvor. Tokom istrage branio se ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu u ovom delu postupka. Viši sud u Subotici pre nekoliko meseci doneo je prvostepenu presudu. On je odlukom sudskog veća kažnjen sa 11 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su dve osobe nastradale - kaže naš izvor.

Kako Kurir saznaje, okrivljeni Josip T. nije se žalio na ovu prvostepenu presudu novosadskog suda. 

nesreća Subotica
Automobili su se nakon udesa zapalili Foto: Printscreen Instagram/Suboticke.rs

Prema rečima očevidaca, udes kod Subotice te večeri bio je stravičan. Sada osuđeni Josip T. tokom dana divljao je ulicama subotičkog naselja Mala Bosna, a prethodno je bio i u lokalnoj kafani gde je konzumirao alkohol. Usled brze vožnje izgubio je kontrolu nad vozilom i udario auto ispred sebe, a od siline udarca "fijat panda" je počela da proklizava po kolovozu. Međutim, tokom tog kontakta oba vozila su se zapalila, a kako se sumnja, Sanela Šaulić i njena ćerka Marija Šaulić su ostale zaglavljene u kolima i žive su izgorele. Scene koje su se videle te večeri bile su više nego potresne i uznemirujuće. Posle nesreće tokom uviđaja kazaljka na "pasatu" ostala je zakucana na 175 kilometara na čas. 

Ne propustiteHronika"OTAC ME JE POZVAO, PLAKAO JE... IZGUBIO SAM MOJE NAJVEĆE BLAGO!" Marko je u nesreći kod Subotice izgubio majku Sanelu i sestru Mariju! Neutešan otvorio dušu...
ispovest.jpg
Hronika"JOSIPE, UZEO SI MI SVE NA OVOM SVETU! SESTRU I MAJKU SI MI U GROB OTERAO!" Potresne reči mladića iz Subotice koji je u trenu ostao bez voljene Sanele i Marije!
bv copy.jpg
HronikaMEŠAO JE VINO I ŽESTINU, PA SEO ZA VOLAN, TO JE UVEK RADIO: Ogorčene komšije progovorile o čoveku koji sa skoro 200 na sat zakucao u kola majke i ćerke!
su copy.jpg
Hronika"U TRENU OSTAO BEZ SVOJE DVE LEPOTICE!" Oglasio se suprug i otac Sanele i Marije koje su poginule kod Subotice "SNAŽNO ZAGRLI SINA DA PREGURATE OVE TEŠKE DANE"
bv.jpg