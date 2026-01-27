STIGLA GA KAZNA! 11 GODINA ZA STRAVIČNU SMRT MAJKE I ĆERKE IZ SUBOTICE: Izašao iz kafane, seo u "pasat" i izazvao nesreću, Sanela i Marija žive izgorele u autu!
Viši sud u Subotici doneo je odluku da Josipa T. osudi na 11 godina zatvora, jer je izazvao saobraćajnu nesreću u martu prošle godine kod Subotice, u kojoj su nastradale Sanela Šaulić i njena ćerka Marija, saznaje Kurir! Ovo je prvostepena presuda, a okrivljeni je već najavio da se neće žaliti na ovu odluku.
Čeka ga robija
- Utvrđeno je da se okrivljeni Josip T. kobnog dana 4. marta 2025. godine oko 19.20 časova, na državnom putu između Subotice i naselja Mala Bosna usled neprilagođene brzine, upravljajući automobilom marke "pasat B5" svom snagom zakucao u automobil marke "fijat panda" koji se kretao ispred njega. Od siline udarca oba vozila su se prevrnula na krov i zapalila. U vozilu "fijat panda" bile su Sanela i Marija Šaulić, koje su usled teških povreda preminule na licu mesta, dok su vozač "pasata" i njegov suvozač bili teško povređeni. Josipu T. posle udesa izmereno je 2,07 primila alkohola u krvi - navodi Kurirov sagovornik i dodaje:
- Okrivljeni Josip T. nakon što se oporavio od povreda, prebačen je u pritvor. Tokom istrage branio se ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu u ovom delu postupka. Viši sud u Subotici pre nekoliko meseci doneo je prvostepenu presudu. On je odlukom sudskog veća kažnjen sa 11 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su dve osobe nastradale - kaže naš izvor.
Kako Kurir saznaje, okrivljeni Josip T. nije se žalio na ovu prvostepenu presudu novosadskog suda.
Prema rečima očevidaca, udes kod Subotice te večeri bio je stravičan. Sada osuđeni Josip T. tokom dana divljao je ulicama subotičkog naselja Mala Bosna, a prethodno je bio i u lokalnoj kafani gde je konzumirao alkohol. Usled brze vožnje izgubio je kontrolu nad vozilom i udario auto ispred sebe, a od siline udarca "fijat panda" je počela da proklizava po kolovozu. Međutim, tokom tog kontakta oba vozila su se zapalila, a kako se sumnja, Sanela Šaulić i njena ćerka Marija Šaulić su ostale zaglavljene u kolima i žive su izgorele. Scene koje su se videle te večeri bile su više nego potresne i uznemirujuće. Posle nesreće tokom uviđaja kazaljka na "pasatu" ostala je zakucana na 175 kilometara na čas.