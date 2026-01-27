Slušaj vest

Cvijićeva ulica, jedna od prometnijih gradskih saobraćajnica, u proteklih mesec dana postala je mesto tri teške tragedije koje su duboko potresle građane i otvorile uznemirujuća pitanja o tome šta se dešava sa mladim ljudima.

Poslednji u nizu tragičnih događaja desio sinoć, 26. januara, kada je mlada žena stradala nakon pada sa četvrtog sprata zgrade na početku ove ulice na uglu sa Ulicom Draže Pavlovića. U stanu su, prema rečima komšija, živele tri mlade cimerke, podstanarke. Okolnosti pod kojima je došlo do tragedije i dalje se utvrđuju.

- To je bio strašan šok. Čula sam vrisku, a onda sam kroz prozor videla telo ispred zgrade. Ne mogu to da izbrišem iz glave - ispričala je stanarka susednog ulaza, vidno potresena.

Stanari kažu da ništa u ponašanju devojaka nije ukazivalo na mogući problem.

- Viđali smo ih redovno, delovale su kao sasvim obične mlade osobe. Javljale su se, smejale, ništa nije delovalo sumnjivo - navodi jedan od komšija.

Ista sudbina momka i devojke

Ova tragedija, međutim, nije i jedina koja je u kratkom vremenskom periodu zadesila Cvijićevu ulicu. Samo nekoliko nedelja ranije, u istoj ulici, 400 metara niže, pronađeno je telo mlade devojke u stanu jedne zgrade, a po dolasku hitne pomoći, dogodio se još jedan potresan slučaj, kada je mladić skočio sa sprata, i to u prisustvu ekipa Hitne pomoći koje su bile na terenu.

- To više nije slučajnost. Tri tragedije u istoj ulici, u razmaku od mesec dana, to je nešto što ne može da se ignoriše. Ovo su nečija deca - kaže jedan dugogodišnji stanar Cvijićeve.

Podsetimo, devojka M. P. (28) pronađena je mrtva nakon novogodišnje noći u Cvijićevoj ulici u Beogradu, a kako smo ranije pisali, ona je zatečena kako leži na podu stana obučena u kostim Deda Mraza!

U takvom stanju je zatečena po dolasku ekipe Hitne pomoći koja je došla na poziv koji je uputio mladić Miloš M. (30).

- Glava devojke bila je modra, dok su na rukama i nogama uočeni jasni tragovi vezivanja. Dežurna doktorka je, nakon pregleda, mogla samo da konstatuje smrt - kaže izvor blizak Kuriru i dodaje da je za to vreme mladić Miloš M. unezvereno i uznemireno hodao go po stanu.

Vozač Hitne pomoći pokušao je da ga smiri i rekao mu da se obuče kako bi krenuli u bolnicu. Mladić je samo kratko upitao: "Je l’ mrtva?",a nakon što je dobio potvrdan odgovor, uputio se ka terasi stana i pred prisutnima skočio sa visine.

- Izvršio je samoubistvo skokom sa osmog sprata zgrade gde je prethodno bio sa pokojnom devojkom tokom novogodišnjih praznika - podseća saogovrnik.

"Kao da se nad ulicom nadvio neki mrak"

Beograđani ističu da se nakon poslednjih događaja atmosfera među ljudima potpuno promenila.

- Ranije je ovde uvek bilo živo, čula se buka, deca, saobraćaj. Sada su ljudi u nekom strahu. Kao da se nad ulicom nadvio neki mrak, kao da je ukleta - kaže sagovornica koja živi u zgradi više od 20 godina.