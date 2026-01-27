Slušaj vest

Osumnjičeni Aleksandar D. (35) koji je uhapšen zbog sumnje da je likvidirao vođu balkanskog kartela i bivšeg fudbalera, Živka Bakića (43) kod Sopota, poznavao je ubijenog Bakića, navodno, iz Centralnog zatvora.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je identifikovan posle danonoćnog rada inspektora beogradske policije koji su detaljno analizirali sve prikupljene informacije i materijalne tragove. U rekonstrukciji samog događaja dosta su pomogli podaci sa baznih stanica mobilne telefonije, ali i snimci video-nadzora sa više objekata.

Poznanici

- Ukrštanjem svih tih podataka došlo se do mogućeg učinioca ovog krivičnog dela - navodi naš sagovornik blizak istrazi i podseća da se brutalno mafijaško ubistvo jednog od vođe balkanskog kartela desilo 16. januara na šumskom putu kod jezera Trešnja kod Sopota.

- Ubrzo je otkriven njegov štek-stan, a potom je i identifikovan. Uhapšen je juče u popodnevnim satima, a potom mu je određeno zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti priveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu na saslušanje. Krivična prijava ga tereti za teško ubistvo - dodaje izvor.

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića Izvor: MUP

Navodno, osumnjičeni je rodom iz Prokuplja i vlasnik je rent-a-kar agencije. Prema operativnim podacima, osumnjičeni i Bakić se znaju još iz zatvora, odnosno pritvorskog dela Centralnog zatvora u Beogradu. Postoje indicije da je Aleksandra D. angažovala jedna kriminlna grupa, odnosno klan, kako bi počinio likvidaciju.

- Istražujemo ove indicije - kaže izvor Novosti.

- Bakić je bio u pritvoru od 21. septembra 2023. do 29. oktobra 2024. godine, kada je odlukom Apelacionog suda prebačen u kućni pritvor uz nanogvicu. Osumnjičeni je, navodno, u isto vreme "ležao" u Centralnom zatvoru zbog lakših krivičnih dela. Tamo su se njih dvojica upoznala i ostvarila kontakt.

1/10 Vidi galeriju Ubistvo Živka Bakića Foto: Petar Aleksić

Imali dogovor?

Od trenutka kada se saznalo da je Bakić ubijen, bilo je jasno da je namamljen u zamku, odnosno klopku. On je bio izuzetno oprezan i u dozvoljenu šetnju je odlazio uvek sa prijateljima koji su brinuli o njegovoj bezbednosti. Tog popodneva međutim, odlučio je da krene sam, po svemu sudeći na dogovoreni sastanak u obližnju šumu. Tamo ga je ubica i sačekao. Pucao mu je u noge, a kada je pao, ispalio mu dva hica u glavu i usmrtio ga na licu mesta.

Živko tražio azil u Španiji O Živku Bakiću, bivšem fudbaleru, više se čulo 2016. godine, kada je uhapšen u Španiji po međunarodnoj poternici Srbije. Tada mu je određen ekstradicioni pritvor, a on je preko advokata, ali i lično, pisao španskom sudu tražeći azil. Molio je da se odbije zahtev Srbije za njegovo izručenje i da mu Španija pruži azil, jer je on, kako je pisao, "žrtva progona u svojoj zemlji".

Bakić, inače, bivši fidbaler, bio je u kućnom pritvoru zbog postupka koji se protiv njega vodio u Specijalnom sudu u Beogradu. Bio je optužen da je vođa grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike do Evrope. Ova droga je zaplenjena u solunskoj luci.

Prema nekim informacijama, Bakić je bio povezan i sa "Balkanskim kartelom", ali i sa jednim od kotorskih klanova - "kavačkim". Sumnja se i da je nalog za ubistvo stigao iz jednog od ta dva mesta. Navodno, motiv za likvidaciju može da se nasluti iz glasovnih i tekstualnih poruka slatih preko zaštićene aplikacije "Skaj".

Ubijeni Živko Bakić Foto: Društvene Mreže

- U to vreme, kada je "Skaj" bio glavni vid komunikacije, preko njega se odvijala sva konverzacija i pojedinci su slobodno pričali o rutama, količinama droge, novcu... - objašnjava naš sagovornik.