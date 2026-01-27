STARLETIN MUŽ IDE U KUĆNI PRITVOR SA NANOGICOM: Član vračarskog klana daje pola miliona evra za slobodu, majka ubijenog zavapila: UPLAŠENA SAM!
Nikoli Kačareviću, mužu starlete Tamare Đurić, pritvor u kom je od novembra 2022, danas je zamenjen kućnim pritvorom s elektonskom nanogicom i jemstvom od preko pola miliona evra.
Kačarević, međutim, neće biti pušten danas, već tek kada bude upisana hipoteka na nekretnine u Smederevskoj palanci, Tivtu i Sopotu i u kešu bude uplaćeno 100.000 evra.
Kačarević je, podsetimo, optužen da je kao pripadnik vračarskog klana uč̣estvovao u ubistvu svog prijatelja Aleksandra Šarca, tako što je vođi kalan Nikoli Vušoviću za 6.000 evradojavljivao informacije o mestima na kojima se sastaju.
Suđenju je danas prisustvovala i majka ubijenog Aleksandra Šarca, Dušica Perović, koja je posle odluke suda navela da se plaši za bezbednost, zbog odluke suda.
- Od porodice Nikole Kačarevića sam već imala napade, verbalne i preko društvenih mreža. Ja sam sada uplašrna za sebe i članove porodice, može on da sedi kod kuće, ali će nekoga da potplati da mi zapali kuću, da nas napadne - rekla je u sudnici majka ubijenog, na šta joj je sudija odgovorila da razume njenu reakciju, ali da svaku potencijalnu pretnju treba da prijavi nadležnim organima.
Inaće, kućni pritvor uz jemstvo danas je odlukom suda određen i Luki Ceroviću i Aleksandu Naumovskom, dok će u kućni pritvor danas biti prebačen Nikola Boẓ̌ilović.