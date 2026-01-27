Slušaj vest

Nikoli Kačareviću, mužu starlete Tamare Đurić, pritvor u kom je od novembra 2022, danas je zamenjen kućnim pritvorom s elektonskom nanogicom i jemstvom od preko pola miliona evra.

1/10 Vidi galeriju Ubistvo Aleksandra Šarca Foto: Nemanja Nikolić

Kačarević, međutim, neće biti pušten danas, već tek kada bude upisana hipoteka na nekretnine u Smederevskoj palanci, Tivtu i Sopotu i u kešu bude uplaćeno 100.000 evra.

Kačarević je, podsetimo, optužen da je kao pripadnik vračarskog klana uč̣estvovao u ubistvu svog prijatelja Aleksandra Šarca, tako što je vođi kalan Nikoli Vušoviću za 6.000 evradojavljivao informacije o mestima na kojima se sastaju.

Nikola Vušović Foto: Printscreen X/ police, Privatna Arhiva

Suđenju je danas prisustvovala i majka ubijenog Aleksandra Šarca, Dušica Perović, koja je posle odluke suda navela da se plaši za bezbednost, zbog odluke suda.

- Od porodice Nikole Kačarevića sam već imala napade, verbalne i preko društvenih mreža. Ja sam sada uplašrna za sebe i članove porodice, može on da sedi kod kuće, ali će nekoga da potplati da mi zapali kuću, da nas napadne - rekla je u sudnici majka ubijenog, na šta joj je sudija odgovorila da razume njenu reakciju, ali da svaku potencijalnu pretnju treba da prijavi nadležnim organima.