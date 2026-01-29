Slušaj vest

Josip T. koji je odlukom subotičkog Višeg suda dobio kaznu od 11 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su poginule Sanela i njena ćerka Marija Šaulić u martu prošle godine, premala je, kako za Kurir navodi njihov sin, odnosno brat Marko Šaulić!

Neprihvatljivo

- Odlukom suda okrivljeni je dobio kaznu u trajanju od 11 godina zatvora. Iskreno, da vam kažem, ta presuda je premala s obzirom da su dve nevine osobe izgubile život i to na tako okrutan način. Moju majku i sestru, nažalost, ništa ne može da vrati, niti jedna odluka ili presuda, ali nama je ova presuda suda neprihvatljiva - kaže za Kurir Marko Šaulić i objasnio:

Sanela i njena ćerka Marija Šaulić Foto: Društvene Mreže

- Nisam išao na suđenja, jer ne bih mogao da podnesem da sretnem čoveka koji mi je oduzeo majku i sestru. Ne znam da li bih ostao živ, da sam išao tamo...

Inače, da podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se 4. marta 2025. godine oko 19.20 časova na državnom putu između Subotice i naselja Mala Bosana. Istragom je utvrđeno da je Josip T. vozeći automobil marke "pasat B5" pod dejstvom alkohola, gde mu je nakon nesreće izmereno 2,05 promila alkohola u krvi, zakucao se usled neprilagođene brzine u vozilo "fijat pandu" otpozadi. Od siline udarca vozila su se zapalila, a Sanela i Marija Šaulić koje su bile u "fijatu" nisu uspele da napuste vozilo i žive su izgorele. U udesu teške povrede je zadobio i vozač "pasata", sada okrivljeni Josip T. i njegov saputnik, ali je on nakon oporavka prebačen u pritvor. Tokom uviđaja kazaljka na "pasatu" ostala je zaglavljena na 174 kilometra na čas.

Ostao sam bez daha

U potresnoj ispovesti za Kurir koju je u junu prošle godine prvi put dao Marko Šaulić, opisao nam je kako je saznao da je ostao bez svoje majke i prelepe sestre, odnosno njegovog blaga, ali detaljnije o tome možete pročitati u linku iznad. Opisao nam je tada Marko da su se njegova majka i sestra kobne večeri vraćale od veterinara, tačnije sa poslednje terapije koju je imao njihov pas Luna, koji je nažalost, takođe nastradao u udesu. Naveo je tada sa knedlom u grlu da je jedan poziv koji je dobio od oca zauvek promenio njenog život.

Stravična saobraćajna nesreća kod Subotice Foto: Printscreen Instagram/Suboticke.rs

- U jednom trenutku zazvonio mi je telefon, zvao me je otac. Plakao je. Rekao je "majka je imala nesreću". Došao sam kući i zajedno samo krenuli na lice mesta. Kada sam čuo da je doživela nesreću nisam mislio da je ozbiljno. Nekako mi je u glavi bilo da je imala saobraćajku, da je slupala auto, ali da je to to. Kako smo se približavali, video sam vatru i dim. Tada sam se setio da majka nije bila sama, već i da je moja sestra pošla s njom - rekao nam je tada Marko i opisao dramatične scene koje kidaju dušu.