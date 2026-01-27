Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su M. N. (35) iz Temerina, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštila je Policijska uprava Novi Sad.

Kako se sumnja, on je 25. januara, u ugostiteljskom objektu u Bečeju, oštrim predmetom zadao ubodnu ranu u predelu vrata tridesetosmogodišnjem meštaninu i naneo mu povrede.

M. N. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužiocu u Zrenjaninu. Posle saslušanja osumnjičenom je određen pritvor u trajanju do 30 dana.

Ne propustiteHronikaRAZBOJNICI IZ OKOLINE BEČEJA NAPALI STARIJEG ČOVEKA NA SALAŠU: Ukrali mu auto i novac pa pobegli
profimedia0095171708.jpg
HronikaKOMŠIJI UKRAO 400 KG KUPUSA, PA OPLJAČKAO I PRODAVNICU U BAČKOM PETROVOM SELU! Policija okružila osumnjičenog, on počeo da beži!
hapsenje.jpg
HronikaPREVRNUO SE KAMION I POPREČIO NA PUTU, SAOBRAĆAJ OBUSTAVLJEN Haos na putu Bečej-Bačka Topola (FOTO)
IMG_20251106_172138.jpg
HronikaS LEĐA NAPAO BIVŠU, TRUDNICA SKOČILA DA JOJ POMOGNE, PA I NJU IZBO NOŽEM: Nasilniku iz Bačkog Gradišta određen pritvor! UŠUNJAO SE U KUĆU I NASRNUO NA 2 ŽENE
Ivona Varga Bečej pokušaj ubistva