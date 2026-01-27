Slušaj vest

Velika količinina droge, kako Kurir saznaje, zaplenjena je danas u centru Beograda!

Prema nezvaničnim informacijama, pretresom V. R. (24) policija je kod njega pronašla paket sa oko pola kilograma kokaina, a potom pretresom njegovog stana još oko pet kilograma marihuane, zatim vagice za precizno merenje droge i manje količine drugih sintetičkih droga. 

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako saznajemo, V. R. je uhapšen i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. 

