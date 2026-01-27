Hapšenje
KURIR SAZNAJE! VELIKA ZAPLENA DROGE U CENTRU BEOGRADA: Uhapšen muškarac (22), tokom pretresa stana otkriveno nekoliko vrsta narkotika!
Velika količinina droge, kako Kurir saznaje, zaplenjena je danas u centru Beograda!
Prema nezvaničnim informacijama, pretresom V. R. (24) policija je kod njega pronašla paket sa oko pola kilograma kokaina, a potom pretresom njegovog stana još oko pet kilograma marihuane, zatim vagice za precizno merenje droge i manje količine drugih sintetičkih droga.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako saznajemo, V. R. je uhapšen i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.
