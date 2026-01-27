Slušaj vest

Jutros oko 9 časova u jednom od ugostiteljskih lokala u Knićaninovoj ulici u Požarevcu pronađena je bomba, potvrđeno je iz Policijske uprave Požarevac.

Na lice mesta odmah su izašle policijske ekipe koje su preduzele sve potrebne mere bezbednosti. Policija je obezbedila lokaciju i za sada nema potrebe za evakuacijom građana iz okolnih objekata.

Kako navode iz PU Požarevac, saobraćaj u Knićaninovoj ulici je trenutno u prekidu dok traje uviđaj i čekanje dolaska kontradiverzione jedinice koja će pregledati i ukloniti eksplozivnu napravu.

Za sada nije poznato o kojoj vrsti bombe se radi, niti kako je dospela na to mesto.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.