Slušaj vest

Jutros oko 9 časova u jednom od ugostiteljskih lokala u Knićaninovoj ulici u Požarevcu pronađena je bomba, potvrđeno je iz Policijske uprave Požarevac.

Na lice mesta odmah su izašle policijske ekipe koje su preduzele sve potrebne mere bezbednosti. Policija je obezbedila lokaciju i za sada nema potrebe za evakuacijom građana iz okolnih objekata.

Kako navode iz PU Požarevac, saobraćaj u Knićaninovoj ulici je trenutno u prekidu dok traje uviđaj i čekanje dolaska kontradiverzione jedinice koja će pregledati i ukloniti eksplozivnu napravu.

Za sada nije poznato o kojoj vrsti bombe se radi, niti kako je dospela na to mesto.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteHronikaNIŠLIJA (20) UHAPŠEN ZBOG SUMNJE DA JE BACIO BOMBU U DVORIŠTE KUĆE: Saradnici mu "pali" još u novembru
0f56f25c-828d-426c-8258-9929416903bd.jpg
HronikaMALOLETNIK BACIO TOPOVSKI UDAR NA KINESKU ROBNU KUĆU: Incident u Borči - izgrednik uhapšen
WhatsApp Image 2025-06-30 at 5.04.18 PM.jpeg
HronikaKURIR SAZNAJE! PRONAĐENA BOMBA U DVORIŠTU JEDNE KUĆE U RESNIKU! Na terenu policija i vatrogasci, čeka se kontradiverziona ekipa koja će ukloniti eksploziv!
WhatsApp Image 2025-11-16 at 20.09.29 copy.jpg
HronikaDOJAVA O BOMBI U PRVOM OSNOVNOM SUDU U BEOGRADU: Svi iz zgrade hitno evakuisani
policija Beograd migranti