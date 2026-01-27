Hronika
NAĐENA BOMBA U LOKALU U POŽAREVCU Kontradiverzione jedinice obezbeđuju prostor
Slušaj vest
Jutros oko 9 časova u jednom od ugostiteljskih lokala u Knićaninovoj ulici u Požarevcu pronađena je bomba, potvrđeno je iz Policijske uprave Požarevac.
Na lice mesta odmah su izašle policijske ekipe koje su preduzele sve potrebne mere bezbednosti. Policija je obezbedila lokaciju i za sada nema potrebe za evakuacijom građana iz okolnih objekata.
Kako navode iz PU Požarevac, saobraćaj u Knićaninovoj ulici je trenutno u prekidu dok traje uviđaj i čekanje dolaska kontradiverzione jedinice koja će pregledati i ukloniti eksplozivnu napravu.
Za sada nije poznato o kojoj vrsti bombe se radi, niti kako je dospela na to mesto.
Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.
Kurir/Telegraf
Reaguj
Komentariši