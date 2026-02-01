Slušaj vest

Dok se već mesecima čeka odluka o sudbini optužnice u slučaju male Danke Ilić iz Bora,porodica devojčice i dalje živi u neizvesnosti. Nakon što su pristigli svi nalazi rađene rekonstrukcije slučaja, oglasio se Miloš Ilić, otac devojčice, koji za Kurir kaže da su on i supruga zatečeni razvojem događaja i činjenicom da ih, kako tvrdi, već dugo niko ne obaveštava o toku postupka.

Miloš Ilić i Ivana Ilić Foto: Kurir.rs

Prema njegovim rečima, porodica se i dalje nada da će optužnica biti podignuta i da će odgovorni biti procesuirani.

- Moja supruga i ja se nadamo da će optužnica biti podigunuta i da će sve biti kako treba što se toga tiče. Znam da su pristigli svi nalazi rekonstrukcije koja je rađena u Banjskom Polju i sada čekamo samo odluku suda - rekao je Miloš za Kurir i dodao:

- Moje mišljenje je da ne postoji šansa da se osumnjičeni nađu na slobodi, ali videćemo šta će biti, za sada nas niko ništa ne obaveštava - zaključio je Dankin otac.

Nije bilo dovoljno dokaza

- Ja se iskreno nadam da će tužilac još prikupiti dokazne materijale. Verujem u to. Ja prosto ne mogu da shvatim da takva dva čoveka postoje - šokirano je tada u dahu izgovorio Miloš.

U obrazloženju Apelacionog suda u Nišu, kako smo ranije pisali, navedeno je da su žalbe branilaca osumnjičenih osnovane. Kako je saopšteno, Viši sud u Zaječaru će, prilikom ponovnog ispitivanja optužnice kojom su obuhvaćeni Dejan i Radoslav Dragijević, kao i Srđan Janković, morati da iznese jasne razloge o postojanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obeležja krivičnih dela koja se okrivljenima stavljaju na teret.