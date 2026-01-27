Slušaj vest

Nakon brojnih apela i tragedija, koje su zauvek obeležile to mesto, stanovnici konačno vide tračak nade. Rešenje za bahate vozače vide u postavljanju super radara, statičnih kamera, koje će bez izuzetka registrovati svako prekoračenje brzine. Za meštane ta kamera ne predstavlja samo tehničku meru, već nadu da se životi više neće gasiti na putu koji prolazi kroz njihovo selo.

Meštani Mojsinja kažu da je postavljanje superradara nešto što su godinama uzalud tražili, dok su se nesreće nizale jedna za drugom. Ističu da ih raduje činjenica da će statična kamera bez izuzetka beležiti svaki prekršaj jer veruju da će upravo strah od kazne naterati vozače da uspore na deonici na kojoj se do sada vozilo prebrzo i bez odgovornosti.

Za Kurir televiziju, govorili su Milun Lazović, ugostitelj u Ibarskoj u Mojsinju i Miroslav Đoković, meštanin Mojsinja.

Mnogo ljudi izgubilo živote

Kako je Milun istakao, mora što pre da se stane na put velikim saobraćajnim nesrećama koje se svakodnevno dešavaju.

Milun Lazović, ugostitelj u Ibarskoj u Mojsinju Foto: Kurir Televizija

- Mislim da je krajnje vreme bilo da se malo na neki način dođe do rešenja i velikih nesreća i udesa koji se svakodnevno dešavaju. Mnogo ljudi je nastradalo, poginulo, mora se obezbediti. Sreća pa je zona škole malo ka brdu povučena van magistrale jer ovo je stvarno haos i katastrofa. Mnogo ljudi je izgubilo živote i pretiču i na punoj i na isprekidanoj liniji - rekao je Milun.

Stanovnici ovog sela ističu da im ova mera vraća makar deo izgubljenog osećaja sigurnosti.

Meštani kažu da više ne žele da žive uz put koji im svakodnevno remeti san. Nadaju se da će kamera spasiti bar jedan život i sprečiti nove tragedije koje meštane Mojsinja godinama zavijaju u crno.

Jedan udes za drugim

Miroslav apelovao da se radari postave što pre zbog toga što je brzina ogromna, ravan je put i ljudi ne obraćaju pažnju na isti.

Miroslav Đoković, meštanin Mojsinja. Foto: Kurir Televizija

- Na parkingu gde živim su bili užasni udesi u kojima je dosta ljudi poginulo, to je bio baš stravičan udes sa motorima. Nakon toga se desio udes dole kod pumpe, onda dole prema Gorevnici, tu je poginula jedna žena isto. Treba da se postavi radar zato što je ogromna brzina ovde, ravan je put i ljudi lete istim - naveo je Miroslav.

Meštani kažu da je na ovoj deonici i brzih magistrala koja prolazi kroz Mojsinje u poslednjih 20 godina život izgubilo oko 100 ljudi. Veruju da je postavljanje superradara krajnji, ali neophodan korak u borbi za bezbedniji put.

Postavljene statičke kamere u Mojsinju koje beleže svako prekoračenje brzine Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs