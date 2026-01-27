Slušaj vest

Početak ponovljenog suđenja bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović, koja je optužena da je iskorišćavanjem svoj službenog položaja kočila istrage i procesuiranje ljudi iz kriminalnog miljea, odloženo je danas u Specijalnom sudu u Beogradu jer je drugookrivljeni Dejan Milenković, nekadašnji načelnik policije zatražio izuzeće tužioca Milenka Mandića, zbog sumnje u njegovu nepristrasnost.

Milenković, koji je optužen za zloupotrebu službenog položaja danas je u sudu optužio Mandića da se koristio manipulacijama u ovom predmetu kako bi sebe zaštitio od "činjenice da je nezakonito postupao u istrazi ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića u kojoj ovaj tužilac postupa". Naveo je da je imao lični interes protiv njega, kako bi se zaštitio od nepostupanja u predmetu ubistva advokata.

- Mandić je postupao i u predmetu za ubistvo Ognjanovića, i bio je upoznat da postoji saučesnik Ognjenaovićevog ubistva koji je želeo da bude zaštićeni svedok. Saučesnik je ukrao automobil koji je potom predao pripadnicima organizovane kriminalne grupe, a koji su oni iskoristili za ubistvo Ognjanovića - izneo je šokantne informacije danas u sudnici optuženi Milenković bivši načelnik Službe za specijalne istražne metode.

Milenković je na početku svog izlaganja rekao i da će današnjom izjavom da ugrozi svoju i bezbednost svoje porodice, jer je reč o kriminalnoj grupi koja je trenutno najmoćnija u Srbiji. Naveo je da je reč o kriminalnoj grupi koja se oslanja na kavački i škaljarski klan, kao i da mu je jedan od organizatora ubistva Ognjanovića pretio.

- Mandić je detaljno informisan o potencijalnom zaštišećnom svedoku. Ispitao ga je u tužilaštvu u prisustvu dvojice kolega i dva policajca. O tome je sačinjena službena beleška, koju su, preuzeli pripadnici Sektora unutrašnje kontrole, isti oni koji su protiv mene napisali krivičnu prijavu. Svedok koji je predao automobil, je kasnije ubijen - izjavio je danas Milenković u Specijalnom sudu u Beogradu i zatražio da se zahtev za izuzeće tužioca Mandića dostavi Vrhovnom tužilaštvu i Visokom savetu tužilaštva kako bi detaljno proverili njegove tvrdnje.

Dejan Milenković izjavio je i da tvrdi da je "tužilac imao interes da ga optuži kako bi prikrio svoje nezakonito postupanje u predmetu za ubistvo Ognjanovića".

Pošto je zatražio izuzeće, suđenje je odloženo za 20. februar.

Podsetimo, prvom presudom koju je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu, Hrkalović je bila osuđena na kaznu od 16 meseci a Milenković oslobođen optužbi.

U odnosu na njih dvoje se suđenje ponavlja, dok je isti sud u odnosu na Milorada Šušnjića preinačio presudu i povećao mu kaznu za tri godine, osudivši ga pravosnažno na kaznu zatvora od četiri godine.

Hrkalović se, između ostalog, tereti da je 2018. godine naložila načelniku Milenkoviću da ne postupi odmah po nalozima sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu i postupajućeg tužioca, koji su tražili da im se dostavi automatska obrada mobilnog telefona Veljka Belivuka, u to vreme okrivljenog za ubistvo Vlastimira Miloševica 30. januara 2017. u Beogradu.

Kasnije je Belivuk pravosnažno oslobođen od tih optužbi, a sada je u pritvoru i optužen je za najteža krivična dela kao vođa kriminalne grupe "Principi", među kojima je sedam teških ubistava.