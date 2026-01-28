Slušaj vest

Veštačenjem je utvrđeno da je osumnjičeni penzioner Ljubisav T. (81) iz sela Pirkovac kod Svrljiga, pucajući iz puške ubio svog komšiju Jovana M. (80), a potom njegovo telo pokušao da sakrije u susednom selu Radenkovac!

Kako Kurir saznaje, veštečenjem oružja utvrđeno je da se na njoj nalaze otisci prstiju i osumnjičenog i ubijenog.

Pripremno ročište je u Višem sudu u Nišu održano sredinom januara, a kako Kurir saznaje, tada je Ljubisav i njegova odbrana zatražila da se ponovo veštači puška iz koje je pucano, ali i medicinsko veštačenje osumnjičenog za ovu smrt. Na tom ročištu koje je bilo zatvoreno za javnost, navodno je rečeno da su na pušci nađeni i otisci žrtve.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 28. avgusta prošle godine u baštama ispod njihovih kuća. Ovaj slučaj je intrigantan i zato što njih dvojica nisu govorili punih 40 godina, a motiv ubistva niko ne može da pretpostavi.

- Meni je stalo da znam zašto je pucao u mog Jovana? Uzeo mi je domaćina iz kuće. Na tom suđenju ništa nije rečeno što se toga tiče. Jeste, traženo je da se ponovo veštači puška jer su i Jovanovi otisci nađeni. Sigurno je moj suprug hteo da se odbrani, ali to će sve sud da utvrdi - rekla je Srbijanka M. udovica pokojnog Jovana za naš list.

Prikrio zločin

Policija iz Niša je utvrdila da je Ljubisav T. posle ubistva hteo da prikrije zločin koji se dogodio u četvrtak ujutru tako što je pokušao da sakrije telo u ataru susednog sela Radenkovac kod Svrljiga.