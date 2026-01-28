POSLE PRIPREMNOG ROČIŠTA ISPLIVALI NOVI DETALJI ZLOČINA KOD SVRLJIGA: Na pušci nađeni otisci i žrtve i osumnjičenog, a evo kako će se rešiti ta misterija
Veštačenjem je utvrđeno da je osumnjičeni penzioner Ljubisav T. (81) iz sela Pirkovac kod Svrljiga, pucajući iz puške ubio svog komšiju Jovana M. (80), a potom njegovo telo pokušao da sakrije u susednom selu Radenkovac!
Kako Kurir saznaje, veštečenjem oružja utvrđeno je da se na njoj nalaze otisci prstiju i osumnjičenog i ubijenog.
Pripremno ročište je u Višem sudu u Nišu održano sredinom januara, a kako Kurir saznaje, tada je Ljubisav i njegova odbrana zatražila da se ponovo veštači puška iz koje je pucano, ali i medicinsko veštačenje osumnjičenog za ovu smrt. Na tom ročištu koje je bilo zatvoreno za javnost, navodno je rečeno da su na pušci nađeni i otisci žrtve.
Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 28. avgusta prošle godine u baštama ispod njihovih kuća. Ovaj slučaj je intrigantan i zato što njih dvojica nisu govorili punih 40 godina, a motiv ubistva niko ne može da pretpostavi.
- Meni je stalo da znam zašto je pucao u mog Jovana? Uzeo mi je domaćina iz kuće. Na tom suđenju ništa nije rečeno što se toga tiče. Jeste, traženo je da se ponovo veštači puška jer su i Jovanovi otisci nađeni. Sigurno je moj suprug hteo da se odbrani, ali to će sve sud da utvrdi - rekla je Srbijanka M. udovica pokojnog Jovana za naš list.
Prikrio zločin
Policija iz Niša je utvrdila da je Ljubisav T. posle ubistva hteo da prikrije zločin koji se dogodio u četvrtak ujutru tako što je pokušao da sakrije telo u ataru susednog sela Radenkovac kod Svrljiga.
Kako je Kuriru ranije ispričala Jovanova udovica Srbijanka M. poslednji put je videla muža tog četvrtka ujutru kada je ušao da ugasi gasni top koji rasteruje divlje svinje iz bašte. Oko 14 sati je krenula da ga traži po selu, ali nije silazila u taj skriveniji deo bašte. Njih dvojica su se sreli u kukuruzištu. Ljubisav je imao pušku u nelegalnom posedu i zašto se odlučio na ubistvo, verovatno će prvi put ispričati na sudu. Jedan od komšija je ispričao da su osamdesetih godina prošlog veka, njih dvojica imali neku raspravu oko Jovanove sestre u koju se navodno, Ljubisav zagledao, ali malo je moguće da je to razlog tragedije.