Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da su neistinite objave na društvenim mrežama u kojima se navodi da su se 24. januara ove godine u Selu Rakovica migranti kretali u većim grupama, kao i da su silovali i ubili devojku.

Policija je proverama utvrdila da se nijedan događaj sličan opisanom nije desio na teritoriji Voždovca u prethodnom periodu, kao i da su navedene objave na društvenim mrežama načinjene sa ciljem izazivanja uznemirenja građana.

Policijski službenici pribavili su snimke sigurnosnih kamera iz objekta u Selu Rakovica, kao i objave sa društvenih mreža i o obavljenim razgovorima i sadržaju snimaka obavestili Više javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal, kome će biti dostavljen izveštaj na dalje postupanje.