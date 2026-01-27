SMRSKAO MU LICE I BRUTALNO PREBIO ČOVEKA U SURČINU! Saslušan osumnjičeni koji je muškarcu naneo povrede opasne po život, pa ovako odlučio da se brani
U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan uhapšeni N.L. (36), koji je po nalogu javnog tužioca zadržan u pritvoru od 48 časova.
- Dana 27.01.2026. godine, u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, u zakonskom roku doveden je na saslušanje uhapšeni N.L. (rođen 1990. godine), prema kojem je po nalogu javnog tužioca od strane PS Surčin doneti rešenje o zadržavanju u trajanju od 48 časova - piše u saopštenju.
N.L. se tereti da je 25. januara 2026. u Surčinu naneo teške telesne povrede M.Š. (43), uključujući prelome kostiju lica i očne duplje, povrede opasne po život.
Tokom saslušanja, okrivljeni se nije izjašnjavao o krivici i odlučio je da se brani ćutanjem.
Tužilaštvo je navelo da postoji opasnost da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao uticati na oštećenog i svedoke. Zbog toga je podnet predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da N.L. bude pritvoren do 30 dana.