U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan uhapšeni N.L. (36), koji je po nalogu javnog tužioca zadržan u pritvoru od 48 časova.

- Dana 27.01.2026. godine, u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, u zakonskom roku doveden je na saslušanje uhapšeni N.L. (rođen 1990. godine), prema kojem je po nalogu javnog tužioca od strane PS Surčin doneti rešenje o zadržavanju u trajanju od 48 časova - piše u saopštenju.

N.L. se tereti da je 25. januara 2026. u Surčinu naneo teške telesne povrede M.Š. (43), uključujući prelome kostiju lica i očne duplje, povrede opasne po život.

Tokom saslušanja, okrivljeni se nije izjašnjavao o krivici i odlučio je da se brani ćutanjem.