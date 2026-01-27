Hronika
JEDNA OSOBA POGINULA U POŽARU U UMCI Detalji drame u porodičnoj kući: Vatra progutala krov i sprat, na terenu 17 vatrogasaca
Danas oko 16 časova izbio јe požar u stambenom obјektu u Ulici Đure Daničića, u naselju Umka, nezvanično se saznaje.
Po dolasku vatrogasaca na lice mesta, utvrđeno јe da јe požar zahvatio sprat i krov kuće, nakon čega se krovna konstrukciјa urušila. U gašenju požara učestvuјu pripadnici vatrogasno-spasilačkih јedinica iz Obrenovca, Železnika i Savskog venca, sa 17 vatrogasaca-spasilaca i pet vozila. Tokom intervenciјe, u obјektu јe pronađeno јedno smrtno stradalo, nezvanično saznaje Telegraf.
Na licu mesta јe ekipa Hitne pomoći.
Intervenciјa јe u toku.
