Slušaj vest

Više od 70 osoba stradalo je u krvavom ratu koji se i dalje vodi između kavačkog i škaljarskog klana. O tome da li je zaista do raskola među dojučerašnjim saborcima došlo zbog 200 kilograma kokaina, koji je 2014. godine nestao iz stana u Valensiji ili je u pitanju nešto drugo, govori čovek koji je stajao rame uz rame sa Jovanom Vukotićem, Igorom Dedovićem i članovima porodice Roganović, Miloš Vukadinović.

"KADA U KOTORU PITATE ZA ZVICERA ČUJETE SAMO JEDNO" Čovek koji je bio rame uz rame sa Škaljarcima progovorio o pravom licu opasnih momaka za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija

- Jako mi je bilo teško, kao što mi je teško za sve te momke, pre svega za Igora Dedovića koga sam najviše voleo od svih tih momaka, Đuke koji je ubijen puškom u zatvoru, Daba koji je na sumnjiv način nastradao, mali Joka... Baš mi je bilo teško.

Vukadinović je zatim govorio o Jovanu Vukotiću:

- Jovica je dete Kotora. To je veliko društvo, svi su zajedno odrasli. Jovica je voleo život, da se provodi, voleo je žene. Družili smo se, izlazili smo na razna mesta. Ja sam ugostitelj i imao sam pristup ženskom polu, lakše sam stupao u kontakt i oni su koristili to. Izlazili smo svuda po Crnoj Gori.

"Jovica je uvek bio nasmejan, nikada nije tražio da mu se vrati novac"

Vukadinović objašnjava da je Vukotić uvek bio nasmejan i "široke ruke":

- Jovica je više pripadao detetu nego odraslom čoveku, najmlađi od svih momaka. Bio je dobar čovek, voleo je da pomogne, bio je dobar, nasmejan, uvek raspoložen za šalu, široke ruke. Davao nam je auto, mi smo bili obični radnici. Bili smo mladi, često u finansijskim problemima, uvek je bio tu da pomogne a nikada nije tražio da se novac vrati nazad. Ono što ti je dao, dao ti je iz drugarstva. Kada smo izlazili on je većinom plaćao - kaže on.

Foto: Kurir Televizija

Škaljarci nikada nisu vrbovali nove članove

On dodaje da se nikada nije pričalo o ilegalnim poslovima, a kaže da nije istina ni da su oni vrbovali momke da uđu u grupu:

- Svi momci koji su ušli u to su to želeli da žive taj život koji su oni vodili, nažalost svi ti životi su se završili tragično. Niko Roganović i njegov brat Duško su bili momci iz Nikšića, bili su mangupi ali ne kao ovi danas. To su bili ljudi koji su imali kodekse ponašanja. Otišli su u Beograd i imali ribaru, bili su vredni ljudi, domaćini. Niko je znao da po 12 sati istovara led za tu ribaru. Teško su došli do imovine. Došao je nesretni rat, počele su cigare da se rade, a on je držao jednu liniju sa formalnom vladom Crne Gore. Uzeo je neke nekretnine kao što je taj kafić gde su svi radili - kaže Vukadinović.

On dodaje da je tokom rata samo jednom iskreno zaplakao:

- Jedino kada sam u ratu iskreno zaplakao je kada je poginuo Šćepan, jer sam znao da stvarno nije iz te priče, završio je fakultet, bavio se građevinom i radio kod tog kafića. Dule je takođe veliko dete koje je pre imalo prekršaje - kaže Vukadinović.

"Teta Branka je bila obična majka i dama"

Vukadinović dodaje da misli da su u tu priču ušli preko Igora Božovića:

- Dule je nastradao, izgubio obe noge, čika Niko je nastradao, izgubio život, Šćepan je ubijen, Vlado, njihov brat od strica je ubijen u Beču. Ne mogu da zamislim kako je teta Branci koja je obična majka, dolazila je u taj kafić da pomaže deci koja su radila, davala sladoled, čistila prozore. To nije bila pompezna priča. Teta Branka je pričala kada se posvađala sa čika Nikom i htela da ode u Beograd a on je legao pod autobus i nije joj dao da ode - kaže Vukadinović.

Foto: Kurir Televizija

O Zviceru u Kotoru svi govore samo jedno

Kada je u pitanju Radoje Zvicer, Vukadinović kaže da ga nikada nije upoznao:

- Iskreno, kada u Kotoru pitate za Zvicera, kažu da je častan i pošten momak - kaže on.

Vukadinović je po dolasku u Kotor prvi radni odnos ostvario u ugostiteljskom objektu koji je bio u vlasništvu Igore Dedovića, a kaže da je on "napravio i skupio ljude oko sebe":

- To je bio čovek koji je bio jako inteligentan, uvek nasmejan, uvek raspoložen za šalu, uvek raspoložen da pomogne i da. Bio je uvek proračunat i bilo je teško znati šta on misli.

Vukadinović dodaje da je Dedović jednom ušao u problem sa braćom:

- Imali su frku sa tim momkom, Igor je otišao po oružje i zamolio druga koji nije bio iz te priče da ga odveze. On je pucao na te momke, policija ga je uhapsila i odvela u pritvor. Njegova majka je došla da ga obiđe a načelnik policije je bio njen školski prijatelj. Zamolila je da pusti da vidi Igora. Ona je napravila prostor da Igor pobegne i rekla tom svom drugu "pa dete mi je".

Nastavak Vukadinovićeve ispovesti biće emitovan u sutrašnjem izdanju emisije"Crna hronika".

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs