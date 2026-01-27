Slušaj vest

Navršilo se 28 godina otkako su u ulazu zgrade u Zmaj Jovinoj ulici broj 46 u Beogradu ubijena braća Jakub (37) i Haki Avduti (42) iz Prizrena, koji su navodno bili dileri droge na Dorćolu.

Zoran V, osumnjičeni za dvostruko ubistvo, uhapšen je 27 godina kasnije.

Zorana V. je u januaru prošle godine Više javno tužilaštvo u Beogradu optužilo da je 26. januara 1998. u zgradi u Zmaj Jovinoj ulici maskiran ispalio hice u braću Hakija Avdutija i Jakuba Avdutija, otrkiven je 2016. i to tako što je upoređen njegov DNK sa DNK profilom koji je pronađen na kapi!

Kako je Kurir tada pisao, klupko je počelo da se odmotava 2013. godine, kada je Zoran V., inače rodom iz Vukovara, uhapšen zbog drugog krivičnog dela, za koje je i osuđen.

- Sa odsluženja kazne je izašao 2016. godine. Zahvaljujući novim tehnologijama koje je te godine policija počela da koristi, DNK Zorana V. se podudario sa biološkim materijalom koji je pronađen na vunenoj kapi koja je imala prorez za oči, takozvanoj fantomki, a koja je pronađena posle zločina u Zmaj Jovinoj ulici. Protiv njega je tada pokrenuta istraga, raspisana poternica i određen mu pritvor, ali je bio u bekstvu - objašnjava sagovornik Kurira.

Foto: Jochen Tack / Alamy / Profimedia

On otkriva da je nekoliko godina kasnije, Zoran V., koji je imao prebivalište u Novom Sadu i bio elektroinstalater, uhapšen u Belgiji, a potom izručen Srbiji i u pritvoru u našoj državi je od 18. decembra 2024.

Prema nezvaničnim informacijama, ubistvo braće Avduti nalazi se na neformalnim listama mafijaških ubistava izvšenih devedesetih godina. Navodno, ubijena braća bila su dileri droge.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako je Kurir tada objavio, Zorana V. tereti za teško ubistvo.

- Postoji opravdana sumnja da je Zoran V. 26. januara 1998. godine na četvrtom spratu stambene zgrade u Zmaj Jovinoj ulici u Beogradu hicima iz pištolja lišio života H. A. i J. A. On se popeo stepenicama na četvrti sprat, gde je na glavu stavio crnu pletenu kapu sa prorezima za oči, a na šake navukao pletene rukavice, te je u trenutku kada su oštećeni došli do vrata stana broj 14 u njih ispalio 5 hitaca iz pištolja - saopšteno je juče iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Sa tri hica je, kako se dodaje, pogodio Hakija Avdutija, a sa dva hica njegovog brata Jakuba, nanevši im teške telesne povrede opasne po život, usled čega su obojica preminuli.

- Zoran V. je potom stepenicama krenuo ka izlazu zgrade, pa je usput skinuo kapu i pletene rukavice koje je odbacio u unutrašnjosti zgrade, nakon čega je izašao iz zgrade i udaljio se u nepoznatom spravcu - navodi se iz tužilaštva