Slušaj vest

Mladić S.M. (26), koji se sumnjiči da je zlostavljao i mučio svoju poznanicu D.Š. (32) 9. januara nekoliko sati, uhapšen je nakon što je Prvi osnovni sud u Beogradu uvažio žalbu Prvog osnovnog javnog tužilaštva. Njemu je novom odlukom suda, ukinuta mera zabrane prilaska žrtvi i određen mu je pritvor do 30 dana.

Prema nezvaničnim informacijama, D.Š. je prijavila policiji da se sve dogodilo 9. januara ujutru i da je trajalo do posle podneva. Ona je navodno mladića dovezla sa kućne žurke na kojoj su ostali do ujutru.

Kako je ispričala, saznaje se nezvanično, on je nju pozvao na piće pod izgovorom da su unutra njegova sestra i zet koje ona poznaje. Međutim, tamo nije bilo nikoga. Odmah po ulasku u stan, kako je ispričala, on je zaključao vrata.

Jezivi detalji zlostavljanja devojke u stanu

- Ona je prijavila da je pokušao da joj skine pantalone, a ona ga je odgurnula. Tada je usledio užas. Udarao je pesnicom po glavi, svojom glavom o njenu glavu, pretio da će pozvati "ortake iz kraja". Istrgao joj je telefon iz ruku kada je pokušala da pozove policiju, a onda je nasrnuo na nju sa nožem, pretio je da će je ubiti, prskao je suzavcem u oči - kaže izvor.

Nakon prijave za zlostavljanje i mučenje, dežurni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dao je nalog za njegovo hapšenje. Osumnjičeni je uhapšen i predložen mu je pritvor, međutim sud je doneo odluku da odbije ovaj predlog i odredi mu meru zabrane prilaska i komuniciranja sa žrtvom.

Na ovu odluku, kako se saznaje, žalilo se Prvo osnovno javno tužilaštvo, te je sud 21. januara uvažio žalbu i preinačilo rešenje suda, te je prema osumnjičenom S.M. odredilo pritvor u trajanju od 30 dana.