Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Vračar, a u saradnji sa Višim Javnim tužilaštvom nakon višemesečne, intenzivne i planske akcije, uspeli su da razbiju lanac neovlašćene proizvodnje i distribucije opojnih droga, prilikom čega je zaplenjena velika količina narkotika i uhapšeno jedno lice.

Kako Kurir eklsuzivno saznaje, policijska akcija sprovođena je tokom više meseci, uz detaljno prikupljanje operativnih saznanja, praćenje osumnjičenog i koordinaciju sa nadležnim organima. Rezultat ove akcije je zaplena ukupno oko šest kilograma različitih vrsta opojnih droga, među kojima su marihuana, kristal met i kokain.

Zaplena droge na Vračaru Foto: Kurir

Tokom pretresa prostora koje je koristilo uhapšeno lice, policijski službenici pronašli su veću količinu narkotika pripremljenih za dalju distribuciju. Prema prvim informacijama iz istrage, droga je bila različitog porekla i pakovana u više manjih i većih paketa, što ukazuje na osnovanu sumnju da je bila namenjena daljoj prodaji na području Beograda.

U prilog tome svedoči fotografija.

U akciji je zaplenjena značajna količina marihuane, kao i određena količina sintetičke droge kristal met, ali i kokaina, čime je, kako navode izvori, nanet ozbiljan udarac ilegalnom tržištu narkotika na teritoriji opštine Vračar, ali i šire.

Jedno lice je lišeno slobode i protiv njega će, po nalogu nadležnog tužilaštva, biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršilo krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičeni je zadržan u pritvoru, a dalji tok postupka vodiće se u skladu sa zakonom.