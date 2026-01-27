Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima, sankcionisali su tri vozača zbog većih prekoračenja brzine na Mostu na Adi u Beogradu.

Najpre je oko 11 časova zaustavljena tridesettrogodišnja A. S. koja se upravljajući vozilom marke „opel“ kretala brzinom od 127,3 kilometara na čas, nakon čega je oko 12 časova zaustavljena dvadesetdvogodišnja M. K., državljanka Bosne i Hercegovine, koja se upravljajući vozilom marke Mercedes kretala brzinom od 131,9 kilometara na čas.

Takođe, oko 13 časova, zaustavljen je i isključen iz saobraćaja pedesetdevetogodišnji R. R. koji se, upravljajući motociklom marke „jamaha“, kretao brzinom od 179,8 kilometara na čas, što predstavlja nasilničku vožnju.

Protiv sva tri vozača podnete su prekršajne prijave.